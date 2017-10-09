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Равнение на три триллиона
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Равнение на три триллиона
Газета № 170 (2667) (0910) Экономика, 06 окт, 20:55
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Равнение на три триллиона
Правительство предложило увеличить расходы на оборону
Правительство снова предлагает увеличить расходы на оборону — за счет снижения расходов на социальную политику, образование и медицину. Если поправки утвердит Дума, военный бюджет третий год подряд превысит 3 трлн руб.
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Правительство предлагает увеличить общие расходы на оборону в 2017 году на 179,6 млрд руб. — до 3,05 трлн руб. (3,3% ВВП), следует из проекта поправок в бюджет, внесенных в Госдуму. Запланированное увеличение целиком приходится на закрытую часть (в открытой части расходы на оборону сокращаются на 2,2 млрд руб.). При этом расходы на все остальные направления, включая социальную политику, образование и здравоохранение, предлагается сократить в сумме на 54 млрд руб.

Год назад, когда Минфин представлял трехлетнюю программу бюджетной консолидации, расходы по разделу «Национальная оборона» на 2017 год планировались на уровне 2,84 трлн руб. — на четверть ниже, чем в 2016-м. Но сначала летом правительство увеличило военный бюджет на 40 млрд руб. и вот теперь предлагает добавить еще 180 млрд руб.

Последний раз оборонные траты федерального бюджета были ниже уровня 3 трлн руб. в 2014 году. В 2015 году они выросли до 3,2 трлн руб., а в прошлом году — до рекордных 3,78 трлн. При этом около 800 млрд руб. в 2016 году пришлись на разовую статью — досрочное погашение банковских кредитов ОПК, взятых под гарантии правительства в рамках гособоронзаказа. Без учета этих выплат расходы на национальную оборону в прошлом году не превысили бы 3 трлн руб.

В 2018–2020 годах Минфин снова попытается ограничить оборонные расходы: в проекте нового трехлетнего бюджета они закладываются на уровне 2,77–2,81 трлн руб. (в пределах 2,8% ВВП).

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Дополнительные ассигнования 2017 года по оборонному разделу почти на 100% сосредоточены в подразделе «Вооруженные силы», на них будет потрачено 2,3 трлн руб. по итогам года. Заведующий лабораторией военной экономики Института Гайдара Василий Зацепин считает, что это могут быть дополнительные ассигнования на гособоронзаказ. С ним согласен главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов, но он также добавляет, что причиной могла быть и операция в Сирии. Минфин отказался от комментариев, РБК также направил запрос в Минобороны. Объемы гособоронзаказа засекречены.

Осенними поправками правительство увеличивает расходную часть бюджета на 125,7 млрд руб. «Но основная часть этих средств распределяется по закрытым статьям федерального бюджета. И мы не знаем, на что именно пойдут эти деньги», — сказал первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам, справедливоросс Александр Ремезков в комментарии, распространенном его помощниками.

Наряду с разделом «Национальная оборона» наиболее заметно возрастают ассигнования на средства массовой информации (на 3 млрд руб.) и межбюджетные трансферты (на 37 млрд руб.). Однако расходы на социальную политику предлагается сократить на 49,6 млрд руб. (главным образом из-за снижения потребности Пенсионного фонда в трансферте из федерального бюджета), здравоохранение — на 5,3 млрд руб., образование — на 10,2 млрд руб., охрану окружающей среды — на 3,1 млрд руб., ЖКХ — на 9 млрд руб.

Общие расходы федерального бюджета в 2017 году, по оценке правительства, составят 17,007 трлн руб., а дефицит бюджета — 2,5% ВВП.

В российском бюджете «сочетаются пониженные по сравнению с другими странами расходы на развитие человеческого капитала (образование и здравоохранение) и повышенные расходы на оборону и безопасность», писали в сентябрьском номере «Вопросов экономики» председатель Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин и эксперт ЦСР Илья Соколов. Они предложили провести стимулирующий «бюджетный маневр» (.pdf) — сократить расходы на оборону на 0,3 п.п. ВВП, на безопасность и правоохранительную деятельность — на 0,5 п.п. ВВП (к 2024 году с уровней 2017-го) и увеличить расходы на здравоохранение на 0,7 п.п. и на образование — на 0,9 п.п.

Авторы: Иван Ткачёв, Олег Макаров.
Теги: Госдума , федеральный бюджет , оборона
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