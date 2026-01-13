Дерюгина отказалась назвать Винер выдающимся тренером
Главный тренер сборной Украины по художественной гимнастике и глава Федерации гимнастики Украины Ирина Дерюгина не считает Ирину Винер выдающимся тренером. Об этом она заявила в интервью Дмитрию Гордону (признан в России иностранным агентом).
Винер с 2001 по 2025 год занимала пост главного тренера сборной России, с 2008-го по 2024-й была главой Всероссийской федерации художественной гимнастики.
«Она ни одной произвольной не поставила. Ни одной музыки. Как сказал мой звукорежиссер, ты музыку покупаешь, а они берут готовое все с интернета. Это первое», — сказала Дерюгина.
По ее словам, «все, что мы делали, Винер копировала». «Я знаю, что она училась у мамы (Альбина Дерюгина много лет работала тренером в сборных СССР и Украины. — РБК), у меня всему», — добавила Дерюгина.
При этом она отметила, что Винер любила свое дело и собирала все, чтобы быть лучше. «Это не отнять. Она была мамкой в своей гимнастике, для русских. Она болела за то, что она делала. Для меня она не была профессионалом. Она была просто организатором. И она хотела все время быть лучше нас. У нее был раздражитель — Украина», — заявила Дерюгина.
Также Дерюгина высказала мнение, что российские гимнастки недотягивают по уровню работоспособности до украинок. «Они как были одинаковые, так и есть одинаковые. Они не умеют работать так, как работает Украина», — сказала тренер.
Дерюгина — единственная советская гимнастка, которая дважды была абсолютной чемпионкой мира (1977, 1979). Всего на ее счету четыре золота, три серебра и одна бронза на чемпионатах мира, золото и три серебра на чемпионатах Европы. После завершения карьеры она с матерью стала работать в сборной СССР, а затем Украины, воспитала множество чемпионок мира и призеров Олимпиады.
