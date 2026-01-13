Главврач больницы в Новокузнецке прокомментировал свое отстранение

Виталий Херасков (Фото: minzdravkuzbassanews / Telegram)

Главврач новокузнецкой больницы, где в родильном отделении умерли девять младенцев, в беседе с RT заявил, что с пониманием относится к отстранению от должности. Виталий Херасков подчеркнул, что сразу включился в работу, как только узнал о случившемся.

О смерти девяти новорожденных в роддоме № 1 в Новокузнецке стало известно утром 13 января. Руководство больницы закрыло стационар на карантин. После начала проверок Хераскова отстранили от должности. СК возбудил уголовное дело о халатности и причинении смерти по неосторожности. Глава Минздрава Мурашко направил в Кузбасс специалистов из Москвы, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что бактериальная инфекция «по всем признакам» стала причиной трагедии.

Фото: сервис Яндекс.Карты

Херасков отметил, что в больнице не выявили вирусную инфекцию, которая могла бы стать причиной трагедии с новорожденными. Каждая смерть сейчас рассматривается отдельно.

«Они [дети] действительно все непростые, с недоношенностью, каждый со своими заболеваниями. Самое главное — сейчас нет опасности. Ни для беременных, ни для горожан в целом», — пояснил он.

По словам главврача, он остается на рабочем месте, а в больнице под усиленным наблюдением находятся пятеро новорожденных.

Как пишет телеграм-канал Mash, Херасков также заявил, что случаи смерти детей не связаны между собой, однако подтвердил, что проверки еще идут. «Вину врачей категорически отрицаю», — сказал он.