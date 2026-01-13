Главврач больницы в Новокузнецке прокомментировал свое отстранение
Главврач новокузнецкой больницы, где в родильном отделении умерли девять младенцев, в беседе с RT заявил, что с пониманием относится к отстранению от должности. Виталий Херасков подчеркнул, что сразу включился в работу, как только узнал о случившемся.
О смерти девяти новорожденных в роддоме № 1 в Новокузнецке стало известно утром 13 января. Руководство больницы закрыло стационар на карантин. После начала проверок Хераскова отстранили от должности. СК возбудил уголовное дело о халатности и причинении смерти по неосторожности. Глава Минздрава Мурашко направил в Кузбасс специалистов из Москвы, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что бактериальная инфекция «по всем признакам» стала причиной трагедии.
Херасков отметил, что в больнице не выявили вирусную инфекцию, которая могла бы стать причиной трагедии с новорожденными. Каждая смерть сейчас рассматривается отдельно.
«Они [дети] действительно все непростые, с недоношенностью, каждый со своими заболеваниями. Самое главное — сейчас нет опасности. Ни для беременных, ни для горожан в целом», — пояснил он.
По словам главврача, он остается на рабочем месте, а в больнице под усиленным наблюдением находятся пятеро новорожденных.
Как пишет телеграм-канал Mash, Херасков также заявил, что случаи смерти детей не связаны между собой, однако подтвердил, что проверки еще идут. «Вину врачей категорически отрицаю», — сказал он.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Маск рассказал, что создал SpaceX ради встречи с инопланетянами
Вэнс призвал Трампа к диалогу с Ираном на фоне угроз ударов
Берлин усомнился в готовности США атаковать Гренландию
Наследник шаха Ирана призвал Трампа вмешаться, «чтобы режим рухнул»
The Guardian рассказала об уловке Китая для давления на Европу по Тайваню
Бывший посол Китая назвал главного демона Европы