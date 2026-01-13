Роддом в Новокузнецке, где погибли 9 младенцев. Видео
Следователи СК приехали в роддом № 1 города Новокузнецка для проведения следственных действий. На кадрах видна одна из родильных палат, а также работа следователей в архиве больницы.
В этом роддоме за время новогодних каникул умерли девять младенцев. В декабре—январе в новокузнецком роддоме родились 17 детей в крайне тяжелом состоянии, с внутриутробной инфекцией, сообщал минздрав региона. Один ребенок был с наличием первичного иммунодефицита.
После гибели младенцев СК возбудил два уголовных дела — о халатности и причинении смерти по неосторожности.
