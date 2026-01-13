 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Захват Мадуро⁠,
0

«Росзарубежнефть» заявила о продолжении деятельности в Венесуэле

Сюжет
Захват Мадуро
«Росзарубежнефть» подчеркнула, что ее активы в Венесуэле приобретены на рыночных условиях и принадлежат России, и заявила о намерении продолжить их развивать. Трамп заявлял, что Венесуэла передаст США 30–50 млн барр. нефти
Фото: Kimberly White / Getty Images
Фото: Kimberly White / Getty Images

Госкомпания «Росзарубежнефть», которая управляет российскими активами в Венесуэле, заявила, что продолжит выполнять принятые обязательства и намерена развивать активы совместно с венесуэльской стороной. Об этом компания сообщила ТАСС.

Все активы АО «Росзарубежнефть» в Венесуэле являются собственностью России и приобретены на рыночных условиях «в полном соответствии с законодательством Боливарианской Республики Венесуэла», сообщила компания. Деятельность компании строится на строгом соблюдении национальных и международных норм права, добавили там.

«Компания продолжит неукоснительно выполнять принятые на себя обязательства в тесной координации со своими международными партнерами, уделяя приоритетное внимание устойчивому развитию совместных нефтедобывающих проектов, инфраструктуры и эффективному реагированию на возникающие вызовы», — говорится в заявлении.

«Опираясь на достигнутые соглашения и осуществленные инвестиции, «Росзарубежнефть» намерена и далее совместно с венесуэльской стороной последовательно развивать свои активы, реализовывать совместные проекты и расширять производственно-технологическое взаимодействие на принципах равноправия, взаимного уважения собственности и защиты инвестиций», — сказано в релизе.

Трамп подписал указ о заморозке выручки от продажи венесуэльской нефти
Политика
Дональд Трамп

В марте 2020 года «Роснефть» объявила о выходе из проектов в Венесуэле и передаче ее активов в этой стране компании, на 100% принадлежащей российскому правительству. В том же месяце Росимущество учредило АО «Росзарубежнефть».

«Росзарубежнефть» участвует в совместных проектах с венесуэльской государственной нефтегазовой компанией Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA).

В середине декабря президент США Дональд Трамп ввел блокаду всех нефтетанкеров, попадающих под санкции и направляющихся в Венесуэлу. 3 января американские войска провели операцию, в ходе которой захватили и вывезли в США венесуэльского президента Николаса Мадуро с женой Силией Флорес.

После этого президент США заявил, что нефтяное эмбарго остается в силе. Обязанности президента Венесуэлы временно исполняет вице-президент Делси Родригес.

7 января Трамп заявил, что временные власти Венесуэлы передадут США до 50 млн барр. нефти. Он отметил, что ее продадут по рыночной цене, а средства президент будет контролировать лично, чтобы «гарантировать их использование на благо народа Венесуэлы и Соединенных Штатов».

10 января Трамп подписал указ, согласно которому средства от продажи венесуэльской нефти, хранящиеся на счетах Минфина США или поступающие на них, особым образом замораживаются: на них не может быть наложен судебный арест, они не могут быть изъяты или взысканы по какому-либо иску, любые операции с ними запрещены без особого разрешения.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Маск рассказал, что создал SpaceX ради встречи с инопланетянами

Вэнс призвал Трампа к диалогу с Ираном на фоне угроз ударов

Берлин усомнился в готовности США атаковать Гренландию

Наследник шаха Ирана призвал Трампа вмешаться, «чтобы режим рухнул»

The Guardian рассказала об уловке Китая для давления на Европу по Тайваню

Бывший посол Китая назвал главного демона Европы
Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Росзарубежнефть Венесуэла нефть
Материалы по теме
США пригрозили и дальше захватывать следующие из Венесуэлы танкеры
Политика
Трамп предложил не пускать в Венесуэлу «слишком хитрую» Exxon
Политика
Власти США не предоставили нефтекомпаниям гарантии в Венесуэле
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 января
EUR ЦБ: 91,97 (-0,13) Инвестиции, 12 янв, 18:08 Курс доллара на 13 января
USD ЦБ: 78,79 (+0,57) Инвестиции, 12 янв, 18:08
Обменянный на француза баскетболист Касаткин нашел новый клуб в Лиге ВТБ Спорт, 14:11
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10
Основатель Cardano: политика Трампа оттолкнула от криптовалют полстраны Крипто, 14:06
Риелторы спрогнозировали ускорение роста цен на новостройки в 2026 году Недвижимость, 14:02
Почему в России не развит рынок лоукостеров и как это исправить Компании, 14:00
Издательство Popcorn Books сообщило о закрытии Бизнес, 13:50
В ТЦ «Авиапарк» сняли защитные сетки после гибели птиц Общество, 13:50
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
NGS42 сообщил о 150 нарушениях в роддоме, где умерли младенцы Общество, 13:47
50-летняя гимнастка Чусовитина рассказала, когда завершит карьеру Спорт, 13:46
Арашукову добавили 10 лет к пожизненному сроку за дачу взятки в колонии Общество, 13:43
Аналитики зафиксировали рост цен на иммуноглобулин для беременных Общество, 13:43
Как превратить безответственных сотрудников в тех, кому можно довериться Образование, 13:36
«Росзарубежнефть» заявила о продолжении деятельности в Венесуэле Экономика, 13:34
Сервис для заказа городских поездок Drivee подвел итоги 2025 года Компании, 13:30