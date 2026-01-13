«Росзарубежнефть» заявила о продолжении деятельности в Венесуэле
Госкомпания «Росзарубежнефть», которая управляет российскими активами в Венесуэле, заявила, что продолжит выполнять принятые обязательства и намерена развивать активы совместно с венесуэльской стороной. Об этом компания сообщила ТАСС.
Все активы АО «Росзарубежнефть» в Венесуэле являются собственностью России и приобретены на рыночных условиях «в полном соответствии с законодательством Боливарианской Республики Венесуэла», сообщила компания. Деятельность компании строится на строгом соблюдении национальных и международных норм права, добавили там.
«Компания продолжит неукоснительно выполнять принятые на себя обязательства в тесной координации со своими международными партнерами, уделяя приоритетное внимание устойчивому развитию совместных нефтедобывающих проектов, инфраструктуры и эффективному реагированию на возникающие вызовы», — говорится в заявлении.
«Опираясь на достигнутые соглашения и осуществленные инвестиции, «Росзарубежнефть» намерена и далее совместно с венесуэльской стороной последовательно развивать свои активы, реализовывать совместные проекты и расширять производственно-технологическое взаимодействие на принципах равноправия, взаимного уважения собственности и защиты инвестиций», — сказано в релизе.
В марте 2020 года «Роснефть» объявила о выходе из проектов в Венесуэле и передаче ее активов в этой стране компании, на 100% принадлежащей российскому правительству. В том же месяце Росимущество учредило АО «Росзарубежнефть».
«Росзарубежнефть» участвует в совместных проектах с венесуэльской государственной нефтегазовой компанией Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA).
В середине декабря президент США Дональд Трамп ввел блокаду всех нефтетанкеров, попадающих под санкции и направляющихся в Венесуэлу. 3 января американские войска провели операцию, в ходе которой захватили и вывезли в США венесуэльского президента Николаса Мадуро с женой Силией Флорес.
После этого президент США заявил, что нефтяное эмбарго остается в силе. Обязанности президента Венесуэлы временно исполняет вице-президент Делси Родригес.
7 января Трамп заявил, что временные власти Венесуэлы передадут США до 50 млн барр. нефти. Он отметил, что ее продадут по рыночной цене, а средства президент будет контролировать лично, чтобы «гарантировать их использование на благо народа Венесуэлы и Соединенных Штатов».
10 января Трамп подписал указ, согласно которому средства от продажи венесуэльской нефти, хранящиеся на счетах Минфина США или поступающие на них, особым образом замораживаются: на них не может быть наложен судебный арест, они не могут быть изъяты или взысканы по какому-либо иску, любые операции с ними запрещены без особого разрешения.
