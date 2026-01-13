В ТЦ «Авиапарк» сняли защитные сетки после гибели птиц

Фото: aviaparkmsk / VK

Сотрудники московского торгового центра «Авиапарк» сняли с потолка здания защитные сетки от птиц после массовых жалоб посетителей в социальных сетях. Об этом сообщила пресс-служба торгового центра.

«Мы приняли решение отказаться от использования защитных сеток для птиц. Сегодня ночью все конструкции были полностью демонтированы», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что на данный момент сотрудники торгового центра ищут альтернативный метод для отпугивания птиц, который безопасен для них.

Ранее в социальных сетях пользователи обвинили сотрудников торгового центра «Авиапарк» в жестоком обращении с животными. Одна из посетительниц опубликовала видео, на котором видно, как, запутавшись в защитной сетке, лежат мертвые птицы.

После массовых жалоб в «Авиапарке» заявили, что птицы живы, а установка сеток для отпугивания является «наиболее щадящим методом». В торговом центре рассказали, что каждый вечер сотрудники службы безопасности освобождают птиц и выпускают их на волю. «Согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям, мы обязаны препятствовать проникновению на территорию торгового центра птиц, а также грызунов и насекомых. Это необходимо для обеспечения безопасности гостей», — отметили в пресс-службе.