В ТЦ «Авиапарк» сняли защитные сетки после гибели птиц
Сотрудники московского торгового центра «Авиапарк» сняли с потолка здания защитные сетки от птиц после массовых жалоб посетителей в социальных сетях. Об этом сообщила пресс-служба торгового центра.
«Мы приняли решение отказаться от использования защитных сеток для птиц. Сегодня ночью все конструкции были полностью демонтированы», — говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что на данный момент сотрудники торгового центра ищут альтернативный метод для отпугивания птиц, который безопасен для них.
Ранее в социальных сетях пользователи обвинили сотрудников торгового центра «Авиапарк» в жестоком обращении с животными. Одна из посетительниц опубликовала видео, на котором видно, как, запутавшись в защитной сетке, лежат мертвые птицы.
После массовых жалоб в «Авиапарке» заявили, что птицы живы, а установка сеток для отпугивания является «наиболее щадящим методом». В торговом центре рассказали, что каждый вечер сотрудники службы безопасности освобождают птиц и выпускают их на волю. «Согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям, мы обязаны препятствовать проникновению на территорию торгового центра птиц, а также грызунов и насекомых. Это необходимо для обеспечения безопасности гостей», — отметили в пресс-службе.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Маск рассказал, что создал SpaceX ради встречи с инопланетянами
Вэнс призвал Трампа к диалогу с Ираном на фоне угроз ударов
Берлин усомнился в готовности США атаковать Гренландию
Наследник шаха Ирана призвал Трампа вмешаться, «чтобы режим рухнул»
The Guardian рассказала об уловке Китая для давления на Европу по Тайваню
Бывший посол Китая назвал главного демона Европы