 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

На «Госуслугах» запустили сервис проверки такси

Фото: Андрей Титов / Бизнес Online / Global Look Press
Фото: Андрей Титов / Бизнес Online / Global Look Press

На портале «Госуслуги» запущен сервис проверки такси, сообщает пресс-служба Минцифры во «ВКонтакте».

Теперь пользователи могут убедиться, что автомобиль и перевозчик соответствуют требованиям закона, отсканировав QR-код в салоне через функцию «Госкан» или введя госномер и регион вручную в сервисе «Проверка легкового такси на законность».

Данные подтягиваются из системы Минтранса «Такси», где содержится информация о разрешениях и зарегистрированных автомобилях. Сервис призван повысить безопасность поездок и сократить число нелегальных перевозчиков, говорится в сообщении министерства.

На «Госуслугах» открыли реестр злостных неплательщиков алиментов
Общество
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

С 1 сентября 2023 года в России вступили в силу требования к сфере такси — ФГИС «Такси». Согласно правилам, для легальной работы водитель должен числиться в реестре перевозчиков и внести свое транспортное средство в реестр легковых такси, а также привести вид машины к принятому стандарту: белому кузову с желтой полосой.

С августа 2021 года в Москве и Московской области работает система мониторинга такси «Аналитика работы такси», разработанная властями. Водители таксопарков и агрегаторов такси должны обязательно зарегистрироваться в разработанной городскими властями системе. Сервис проверяет стаж, судимости и штрафы водителя, отработанное время (чтобы не было переработок), а также информацию о здоровье водителя и техническом состоянии машины. Сведения попадают в систему от таксопарков.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Маск рассказал, что создал SpaceX ради встречи с инопланетянами

Вэнс призвал Трампа к диалогу с Ираном на фоне угроз ударов

Берлин усомнился в готовности США атаковать Гренландию

Наследник шаха Ирана призвал Трампа вмешаться, «чтобы режим рухнул»

The Guardian рассказала об уловке Китая для давления на Европу по Тайваню

Бывший посол Китая назвал главного демона Европы
Авторы
Теги
Софья Полковникова
Госуслуги Такси Минцифры
Материалы по теме
На «Госуслугах» открыли реестр злостных неплательщиков алиментов
Общество
На «Госуслугах» расширят функцию возврата переплат по госпошлинам
Общество
Минцифры предложило приравнять автоправа на «Госуслугах» к бумажным
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 января
EUR ЦБ: 91,97 (-0,13) Инвестиции, 12 янв, 18:08 Курс доллара на 13 января
USD ЦБ: 78,79 (+0,57) Инвестиции, 12 янв, 18:08
Обменянный на француза баскетболист Касаткин нашел новый клуб в Лиге ВТБ Спорт, 14:11
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10
Основатель Cardano: политика Трампа оттолкнула от криптовалют полстраны Крипто, 14:06
Риелторы спрогнозировали ускорение роста цен на новостройки в 2026 году Недвижимость, 14:02
Почему в России не развит рынок лоукостеров и как это исправить Компании, 14:00
Издательство Popcorn Books сообщило о закрытии Бизнес, 13:50
В ТЦ «Авиапарк» сняли защитные сетки после гибели птиц Общество, 13:50
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
NGS42 сообщил о 150 нарушениях в роддоме, где умерли младенцы Общество, 13:47
50-летняя гимнастка Чусовитина рассказала, когда завершит карьеру Спорт, 13:46
Арашукову добавили 10 лет к пожизненному сроку за дачу взятки в колонии Общество, 13:43
Аналитики зафиксировали рост цен на иммуноглобулин для беременных Общество, 13:43
Как превратить безответственных сотрудников в тех, кому можно довериться Образование, 13:36
«Росзарубежнефть» заявила о продолжении деятельности в Венесуэле Экономика, 13:34
Сервис для заказа городских поездок Drivee подвел итоги 2025 года Компании, 13:30