На «Госуслугах» запустили сервис проверки такси
На портале «Госуслуги» запущен сервис проверки такси, сообщает пресс-служба Минцифры во «ВКонтакте».
Теперь пользователи могут убедиться, что автомобиль и перевозчик соответствуют требованиям закона, отсканировав QR-код в салоне через функцию «Госкан» или введя госномер и регион вручную в сервисе «Проверка легкового такси на законность».
Данные подтягиваются из системы Минтранса «Такси», где содержится информация о разрешениях и зарегистрированных автомобилях. Сервис призван повысить безопасность поездок и сократить число нелегальных перевозчиков, говорится в сообщении министерства.
С 1 сентября 2023 года в России вступили в силу требования к сфере такси — ФГИС «Такси». Согласно правилам, для легальной работы водитель должен числиться в реестре перевозчиков и внести свое транспортное средство в реестр легковых такси, а также привести вид машины к принятому стандарту: белому кузову с желтой полосой.
С августа 2021 года в Москве и Московской области работает система мониторинга такси «Аналитика работы такси», разработанная властями. Водители таксопарков и агрегаторов такси должны обязательно зарегистрироваться в разработанной городскими властями системе. Сервис проверяет стаж, судимости и штрафы водителя, отработанное время (чтобы не было переработок), а также информацию о здоровье водителя и техническом состоянии машины. Сведения попадают в систему от таксопарков.
