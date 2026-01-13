Мерц заявил о последних днях режима в Иране

Фото: Reuters

Правительство Ирана в ближайшее время падет в связи с жестким подавлением массовых протестов, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

«Если режим может удерживать власть только силой, то он фактически уничтожен. Я предполагаю, что сейчас мы наблюдаем и последние дни и недели этого режима», — сказал он во время своего визита в Индию (цитата по Tagesschau).

По словам Мерца, у руководства Ирана «нет легитимности через выборы среди населения». «Население теперь восстает против этого режима», — подчеркнул немецкий канцлер (цитата по Sky News).

При этом, добавил Мерц, он надеется, что есть шанс «положить конец этому конфликту мирным путем».

На своей странице в Х канцлер Германии призвал иранское руководство «защитить свое население, а не угрожать ему». «Насилие режима против собственного народа является признаком не силы, а слабости. Этому необходимо немедленно положить конец. Чтобы подчеркнуть это, мы работаем над дальнейшими санкциями ЕС», — написал он.

Протесты в Иране начались из-за недовольства экономической ситуацией в стране 28 декабря и продолжаются с того момента. По данным правозащитной организации Human Rights Activist News Agency (HRANA), при подавлении протестов к 12 января погибли 646 человек, включая 133 сотрудников служб безопасности, арестованы более 10 тыс. участников акций.

При этом иранский чиновник заявил Reuters, что в ходе протестов были убиты около 2 тыс. человек, обвинив «террористов» в гибели мирных жителей и сотрудников служб безопасности.

Иранские власти ограничили доступ к интернету и мобильной связи. Тегеран обвинил в организации протестов США и Израиль.

Сын последнего шаха Ирана Реза Пехлеви призвал американского президента Дональда Трампа принять меры в отношении иранских властей, чтобы «режим наконец-то рухнул» и меньше людей погибли. Президент США заявлял, что Вашингтон готов вмешаться, если демонстрации будут разгонять силой. Он допускал в том числе военные удары, но рассматриваются и другие варианты действий. В ночь на 13 января Трамп ввел 25-процентные пошлины для стран, сотрудничающих с Ираном.

Материал дополняется.