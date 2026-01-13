NGS42 сообщил о 150 нарушениях в роддоме, где умерли младенцы
С 2024 года у роддома зафиксировали около 150 нарушений, сообщает NGS42.RU со ссылкой на источник.
Одним из выявленных с 2024 года нарушений является отсутствие средств обработки рук для пациентов.
Следственный комитет (СК) сообщил ранее, что за первую половину января в роддоме № 1 в Новокузнецке погибли девять новорожденных. СК возбудил дело по статьям о халатности и причинении смерти по неосторожности.
Как сообщили в минздраве Кузбасса, с декабря по 11 января в реанимацию и отделение интенсивной терапии попали 32 ребенка, в том числе 17 были в крайне тяжелом состоянии. Из них 16 родились недоношенными, в том числе с экстремально низкой массой тела. У всех 17 детей была обнаружена внутриутробная инфекция. Девять новорожденных не выжили, а четыре ребенка все еще находятся под наблюдением в отделении интенсивной терапии, еще четверых детей перевели в другую больницу.
Сейчас в роддоме ввели карантин в связи с респираторной инфекцией. Главврач Новокузнецкой городской больницы № 1 Виталий Херасков сообщил, что вирусную инфекцию, которая могла бы привести к гибели детей, в больнице не подтвердили, каждый случай смерти сейчас разбирается отдельно. Херасков на время проверки отстранен от должности, сообщил губернатор Илья Середюк.
Комитет Госдумы по охране здоровья взял ситуацию с произошедшим в роддоме под контроль.
