 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

NGS42 сообщил о 150 нарушениях в роддоме, где умерли младенцы

Фото: Ярослав Беляев / ТАСС
Фото: Ярослав Беляев / ТАСС

С 2024 года у роддома зафиксировали около 150 нарушений, сообщает NGS42.RU со ссылкой на источник.

Одним из выявленных с 2024 года нарушений является отсутствие средств обработки рук для пациентов.

Главврач больницы в Новокузнецке прокомментировал свое отстранение
Общество
Виталий Херасков

Следственный комитет (СК) сообщил ранее, что за первую половину января в роддоме № 1 в Новокузнецке погибли девять новорожденных. СК возбудил дело по статьям о халатности и причинении смерти по неосторожности.

Как сообщили в минздраве Кузбасса, с декабря по 11 января в реанимацию и отделение интенсивной терапии попали 32 ребенка, в том числе 17 были в крайне тяжелом состоянии. Из них 16 родились недоношенными, в том числе с экстремально низкой массой тела. У всех 17 детей была обнаружена внутриутробная инфекция. Девять новорожденных не выжили, а четыре ребенка все еще находятся под наблюдением в отделении интенсивной терапии, еще четверых детей перевели в другую больницу.

Сейчас в роддоме ввели карантин в связи с респираторной инфекцией. Главврач Новокузнецкой городской больницы № 1 Виталий Херасков сообщил, что вирусную инфекцию, которая могла бы привести к гибели детей, в больнице не подтвердили, каждый случай смерти сейчас разбирается отдельно. Херасков на время проверки отстранен от должности, сообщил губернатор Илья Середюк.

Комитет Госдумы по охране здоровья взял ситуацию с произошедшим в роддоме под контроль.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Маск рассказал, что создал SpaceX ради встречи с инопланетянами

Вэнс призвал Трампа к диалогу с Ираном на фоне угроз ударов

Берлин усомнился в готовности США атаковать Гренландию

Наследник шаха Ирана призвал Трампа вмешаться, «чтобы режим рухнул»

The Guardian рассказала об уловке Китая для давления на Европу по Тайваню

Бывший посол Китая назвал главного демона Европы
Авторы
Теги
Софья Полковникова
Новокузнецк роддом новорожденные Кузбасс
Материалы по теме
Роддом в Новокузнецке, где погибли 9 младенцев. Видео
Общество
После смерти 9 младенцев в роддоме в Новокузнецке возбудили второе дело
Общество
Гибель младенцев в роддоме Новокузнецка. Главное
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 января
EUR ЦБ: 91,97 (-0,13) Инвестиции, 12 янв, 18:08 Курс доллара на 13 января
USD ЦБ: 78,79 (+0,57) Инвестиции, 12 янв, 18:08
Обменянный на француза баскетболист Касаткин нашел новый клуб в Лиге ВТБ Спорт, 14:11
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10
Основатель Cardano: политика Трампа оттолкнула от криптовалют полстраны Крипто, 14:06
Риелторы спрогнозировали ускорение роста цен на новостройки в 2026 году Недвижимость, 14:02
Почему в России не развит рынок лоукостеров и как это исправить Компании, 14:00
Издательство Popcorn Books сообщило о закрытии Бизнес, 13:50
В ТЦ «Авиапарк» сняли защитные сетки после гибели птиц Общество, 13:50
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
NGS42 сообщил о 150 нарушениях в роддоме, где умерли младенцы Общество, 13:47
50-летняя гимнастка Чусовитина рассказала, когда завершит карьеру Спорт, 13:46
Арашукову добавили 10 лет к пожизненному сроку за дачу взятки в колонии Общество, 13:43
Аналитики зафиксировали рост цен на иммуноглобулин для беременных Общество, 13:43
Как превратить безответственных сотрудников в тех, кому можно довериться Образование, 13:36
«Росзарубежнефть» заявила о продолжении деятельности в Венесуэле Экономика, 13:34
Сервис для заказа городских поездок Drivee подвел итоги 2025 года Компании, 13:30