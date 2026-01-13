Аналитики зафиксировали рост цен на иммуноглобулин для беременных

Средняя стоимость закупаемого больницами антирезусного иммуноглобулина за год увеличилась на 81%, подсчитала компания «Курсор». Минздрав сообщил о включении иммуноглобулина в список ЖНВЛП, что позволит зафиксировать цену

Фото: Вадим Ахметов / URA.RU / Global Look Press

Сколько стоит иммуноглобулин для беременных

Средняя стоимость закупаемого больницами антирезусного иммуноглобулина для беременных с отрицательным резус-фактором в 2025-м увеличилась на 81% по сравнению с предыдущим годом (с 4,5 тыс. до 8,3 тыс. руб. за упаковку), а с 2022-го выросла в 2,5 раза (на 5 тыс. руб). Это следует из данных аналитической компании «Курсор», с которыми ознакомился РБК.

В середине декабря Росздравнадзор сообщил, что в 2025-м на рынок поступило 175,2 тыс. упаковок препарата с веществом иммуноглобулин человека антирезус Rho[D], что покрывает среднегодовую потребность. По данным службы, остатков препарата хватает примерно на три месяца. В России препараты антирезусного иммуноглобулина закупаются преимущественно на средства регионов для поставки в больницы, а также за счет средств родового сертификата, указывал Росздравнадзор.

Как подсчитал «Курсор», объемы тендерных закупок, то есть препаратов, которые поступили в больницы, в количественном выражении снизились на 19% по сравнению с 2024 годом. При этом в деньгах объем закупок вырос на 47%, или на 290,7 млн руб. Это говорит о том, что стоимость препарата выросла, отмечают эксперты.

«Курсор» занимается сбором и анализом данных государственных закупок лекарств и медицинских изделий. Компания предоставляет данные специалистам фармацевтического рынка, аналитикам, производителям и поставщикам лекарственных средств. Исследование о ситуации с препаратами антирезусного иммуноглобулина проводилось по запросу РБК на основании поведенных тендеров до 20 декабря 2025 года.

Если в 2023 году почти половину рынка (49,2%) занимал препарат «Иммуноро Кедрион», который производит итальянская компания Kedrion Biopharm, то в 2025-м почти весь объем препарата поставила международная компания CSL Behring, которая производит его под брендом «Резогам Н», — 98% рынка в деньгах и 96% упаковках.

«Резогам Н» не был включен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), цена на него не зафиксирована государством. По данным «Курсора», за последний год средневзвешенная цена на этот препарат в тендерных закупках увеличилась на 52%, с 5,5 тыс. до 8,4 тыс. руб.

Рост средних цен аналитики «Курсора» объяснили как повышением стоимости поставки всех импортных лекарственных средств, так и закупкой препарата от Республиканского научно-практического центра трансфузиологии и медицинских биотехнологий Республики Беларусь. С января по декабрь заключили девять контрактов на поставку 38 упаковок этого препарата общей суммой 3,4 млн руб. Цена за одну упаковку из десяти ампул составляла 88,7 тыс. руб.

В России зарегистрированы шесть торговых наименований лекарственных препаратов в рамках международного непатентованного наименования (МНН) «Иммуноглобулин человека антирезус Rho[D]»: «Резогам Н», производитель CSL Behring;

«КамРОУ», производитель Kamada (Израиль);

«Иммуноглобулин человека антирезус Rho (D)», производитель ОБУЗ «Ивановская областная станция переливания крови» (Россия);

«ГиперРОУ С/Д», производитель Grifols (США);

«Иммуноро Кедрион», производитель Kedrion (Италия);

«Резонатив», производитель Octapharma (Швеция).

Хватает ли иммуноглобулина в регионах

В 2024 году о нехватке иммуноглобулина для беременных сообщали власти регионов, в том числе Карелии и Ростовской области. Сокращение поставок тогда было связано с нехваткой сырья и удорожанием производства.

По мнению директора по развитию RNC Pharma Николая Беспалова, поступившие на рынок в 2025 году 175,2 тыс. упаковок препаратов антирезусного иммуноглобулина не закрывают полную потребность страны. «Ежегодная потребность в препарате, по самым скромным оценкам, составляет 200–210 тыс. упаковок. Это средние показатели поставок за несколько предшествующих лет, до того как начались перебои», — говорит он.

«Курсор» выяснил, что в 18 регионах объемы закупок препарата снизились по сравнению с 2024 годом. Наибольшее снижение, с 50 до 99%, зафиксировали в Кабардино-Балкарии, Пермском крае, Северной Осетии, а также в Тамбовской, Томской, Тюменской и Оренбургской областях.

В Министерстве здравоохранения РБК сообщили, что обеспеченность лекарственным препаратом в настоящее время составляет 2,8 месяца.

Что касается аптечных продаж, по данным RNC Pharma, в аптеках за январь—октябрь 2025 года было продано 6,22 тыс. упаковок на 93,8 млн руб. Это на 60% меньше по упаковкам в сравнении с прошлым годом, но при этом больше на 23% в деньгах. «Даже исходя только из этих цифр понятно, что цена выросла: в прошлом году упаковка стоила в среднем 4,8 тыс. руб., а сейчас более 15 тыс. руб. Это все как раз свидетельствует о вероятном дефиците препарата. Возможно, сейчас основная часть препарата поставляется дистрибьюторами непосредственно в клиники, а ретейл получает его по остаточному принципу, но ситуация далека от идеальной», — говорит Беспалов.

Как сообщили РБК в аптечной сети «Ригла», в 2025 году в аптеках компании не было в наличии препаратов антирезусного иммуноглобулина. Последние продажи фиксировали в конце 2024-го. В прошлом году, по данным сети, средняя стоимость иммуноглобулина человека в зависимости от дозировки составила 4 тыс. руб. за упаковку. В «Здравсити» антирезусный иммуноглобулин отсутствует в продаже также с конца 2024 года. По данным нескольких сервисов с данными о наличии лекарств в аптеках, антирезусный иммуноглобулин на момент публикации материала был в продаже в аптеках Московского региона, в нескольких аптеках Санкт-Петербурга.

Акушер-гинеколог Медицинского центра женского здоровья Елена Ордиянц рассказала РБК, что пациенткам, не состоящим на учете в государственной поликлинике, сложно самостоятельно приобрести препарат в аптеках. При этом, указала она, в московских государственных больницах препарат есть и пациентам не отказывают в его введении. Пациенткам с отрицательным резус-фактором врач советует встать на учет в госучреждении, чтобы избежать ситуации, когда может потребоваться введение антирезусного иммуноглобулина, а в частной клинике его нет. По словам Ордиянц, отсутствие препарата в свободном доступе острее всего проявляется, когда он необходим не в рамках планового приема, а в экстренных случаях.

Как ситуация с препаратами изменится в этом году

В Минздраве сообщили РБК, что препарат «Резогам Н» 18 декабря 2025 года был включен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Соответствующее распоряжении вступит в силу по истечении двух месяцев со дня официального опубликования. Таким образом, будет зафиксирована предельная отпускная цена на лекарственный препарат «Иммуноглобулин человека антирезус RHO (D)».

Для избежания дефицита министерством совместно с Минпромторгом и Федеральным медико-биологическим агентством утверждена «дорожная карта» по развитию отечественного производства препаратов крови, направленных на достижение объема выпуска локально произведенных препаратов крови на уровне не ниже 90% от потребности.

12 декабря прошло совещание с участием региональных органов исполнительной власти по обеспечению доступности препарата, регионам поручено обеспечить его контрактацию и, при необходимости, маршрутизацию пациентов между лечебными учреждениями для введения лекарственного препарата. Регионы должны обеспечить всех резус-отрицательных беременных женщин антирезусным иммуноглобулином, сообщил Минздрав.