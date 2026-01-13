50-летняя гимнастка Чусовитина рассказала, когда завершит карьеру

Олимпийская чемпионка 1992 года заявила, что закончит со спортом, когда поймет, что это ей больше не приносит удовольствия

Оксана Чусовитина (Фото: IMAGO / NOUSHAD / Global Look Press)

Олимпийская чемпионка 1992 года по спортивной гимнастике Оксана Чусовитина, которая продолжает выступать в возрасте 50 лет, не думает о завершении карьеры. Об этом она заявила Odds.ru.

«В какое-то утро я проснусь, пойду и почувствую, что все, мне это больше не надо. И в этот же день я закончу. Думаю, это будет связано даже не с психологией и физиологией. Я просто пойму, что мне это больше не приносит удовольствия, что я больше не получаю от этого кайфа», — сказала Чусовитина, которая сейчас представляет Узбекистан.

По поводу выступления на Олимпиаде-2028 Чусовитина пока не хочет загадывать. «Первая моя цель — Азиатские игры, которые пройдут в 2026 году. А дальше мы посмотрим. Но если у меня будет желание, я обязательно попробую, чтобы потом не жалеть, что я не попробовала», — добавила она.

Чусовитина считается уникальным представителем спортивной гимнастики. Она принимала участие в восьми летних Олимпиадах (1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020 годы) за сборные СССР, Германии и Узбекистана.

В Барселоне в 1992 году она взяла золото в командных соревнованиях в составе объединенной команды, а на пекинской Олимпиаде 2008 года в составе сборной Германии завоевала серебро в опорном прыжке.

На Игры в Париже она не сумела квалифицироваться из-за травмы.