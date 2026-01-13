 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Кубок Африканских Наций. Марокко Сенегал Египет 1 2,15 x 2,85 2 4,1 Футбол Кубок Африканских Наций. Марокко Марокко Нигерия 1 2,2 x 3,05 2 3,5 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,75 x 57 2 1,48 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,5 x 56 2 2,66 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,06 x 70 2 10,15 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,46 x 57 2 2,8 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,28 x 64 2 3,85
Спорт⁠,
0

50-летняя гимнастка Чусовитина рассказала, когда завершит карьеру

50-летняя гимнастка Чусовитина заявила, что не думает о завершении карьеры
Олимпийская чемпионка 1992 года заявила, что закончит со спортом, когда поймет, что это ей больше не приносит удовольствия
Оксана Чусовитина
Оксана Чусовитина (Фото: IMAGO / NOUSHAD / Global Look Press)

Олимпийская чемпионка 1992 года по спортивной гимнастике Оксана Чусовитина, которая продолжает выступать в возрасте 50 лет, не думает о завершении карьеры. Об этом она заявила Odds.ru.

«В какое-то утро я проснусь, пойду и почувствую, что все, мне это больше не надо. И в этот же день я закончу. Думаю, это будет связано даже не с психологией и физиологией. Я просто пойму, что мне это больше не приносит удовольствия, что я больше не получаю от этого кайфа», — сказала Чусовитина, которая сейчас представляет Узбекистан.

По поводу выступления на Олимпиаде-2028 Чусовитина пока не хочет загадывать. «Первая моя цель — Азиатские игры, которые пройдут в 2026 году. А дальше мы посмотрим. Но если у меня будет желание, я обязательно попробую, чтобы потом не жалеть, что я не попробовала», — добавила она.

Чусовитина считается уникальным представителем спортивной гимнастики. Она принимала участие в восьми летних Олимпиадах (1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020 годы) за сборные СССР, Германии и Узбекистана.

В Барселоне в 1992 году она взяла золото в командных соревнованиях в составе объединенной команды, а на пекинской Олимпиаде 2008 года в составе сборной Германии завоевала серебро в опорном прыжке.

На Игры в Париже она не сумела квалифицироваться из-за травмы.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Маск рассказал, что создал SpaceX ради встречи с инопланетянами

Вэнс призвал Трампа к диалогу с Ираном на фоне угроз ударов

Берлин усомнился в готовности США атаковать Гренландию

Наследник шаха Ирана призвал Трампа вмешаться, «чтобы режим рухнул»

The Guardian рассказала об уловке Китая для давления на Европу по Тайваню

Бывший посол Китая назвал главного демона Европы
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
спортивная гимнастика Оксана Чусовитина
Материалы по теме
Украинская гимнастка заявила, что без России соревнования «стали честнее»
Спорт
Международная федерация гимнастики решила сменить название
Спорт
Дерюгина отказалась назвать Винер выдающимся тренером
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 января
EUR ЦБ: 91,97 (-0,13) Инвестиции, 12 янв, 18:08 Курс доллара на 13 января
USD ЦБ: 78,79 (+0,57) Инвестиции, 12 янв, 18:08
Обменянный на француза баскетболист Касаткин нашел новый клуб в Лиге ВТБ Спорт, 14:11
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10
Основатель Cardano: политика Трампа оттолкнула от криптовалют полстраны Крипто, 14:06
Риелторы спрогнозировали ускорение роста цен на новостройки в 2026 году Недвижимость, 14:02
Почему в России не развит рынок лоукостеров и как это исправить Компании, 14:00
Издательство Popcorn Books сообщило о закрытии Бизнес, 13:50
В ТЦ «Авиапарк» сняли защитные сетки после гибели птиц Общество, 13:50
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
NGS42 сообщил о 150 нарушениях в роддоме, где умерли младенцы Общество, 13:47
50-летняя гимнастка Чусовитина рассказала, когда завершит карьеру Спорт, 13:46
Арашукову добавили 10 лет к пожизненному сроку за дачу взятки в колонии Общество, 13:43
Аналитики зафиксировали рост цен на иммуноглобулин для беременных Общество, 13:43
Как превратить безответственных сотрудников в тех, кому можно довериться Образование, 13:36
«Росзарубежнефть» заявила о продолжении деятельности в Венесуэле Экономика, 13:34
Сервис для заказа городских поездок Drivee подвел итоги 2025 года Компании, 13:30