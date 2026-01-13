В Эстонии для онлайн-казино случайно отменили налоги из-за опечатки

Фото: Kate Stock / Shutterstock

Опечатка в одобренном в декабре законопроекте о налоге на азартные игры в Эстонии привела к фактической отмене налогообложения для онлайн-казино. Об этом сообщает Эстонская национальная телерадиовещательная корпорация ERR со ссылкой на члена финансовой комиссии Айвар Кокк (Isamaa).

«Азартные игры и дистанционные азартные игры выпали из налогов этого года, то есть те казино-игры, которые ведутся через интернет, в этом году не облагаются налогом», — сказал Кокк.

Также подчеркивается, что изначальная цель коалиции была поэтапно снизить ставку с 6 до 4%, а не отменить налог полностью. Ошибку собираются оперативно исправить, примерно в течение месяца.

Вместо запланированного поэтапного снижения ставки для дистанционных азартных игр вообще отменили налогообложение — ошибку обнаружил юрист одной из компаний в сфере азартных игр уже после вступления закона в силу.

Различные партии резко критикуют правящую коалицию, обвиняя ее в непрофессионализме и лоббизме интересов онлайн-казино. Председатель EKRE Мартин Хельме подчеркнул, что государство недополучит около €10 млн в этом году и до €22 млн ранее планировавшихся дополнительных поступлений, а культура лишится обещанных дополнительных доходов. Кроме того, EKRE называет закон коррупционным и требует расследования.

Социал-демократы, например член финансовой комиссии Рийна Сиккут (СДП), говорят о «налоговом цирке» и указывают на предупреждения Минфина и риски отмывания денег. Центристы (заместитель председателя Центристской партии Лаури Лаат) обвиняют правительство в халатности, высокомерии и уходе от ответственности, подчеркивая, что последствия ошибки в итоге оплатят обычные люди.