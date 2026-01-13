Арашукову добавили 10 лет к пожизненному сроку за дачу взятки в колонии

По версии следствия, Арашуков, отбывающий наказание в «Черном дельфине», через адвоката передал сотруднику колонии 3 млн руб. «за организацию привилегированных условий содержания». Сам он вину не признавал

Рауф Арашуков (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Бывший сенатор от Карачаево-Черкесской Республики Рауф Арашуков, отбывающий пожизненный срок, получил 10 лет лишения свободы и штраф в размере 120 млн руб. по делу о даче взятки сотруднику колонии. Об этом РБК сообщил его адвокат Дмитрий Трубников.

Решением суда также конфискованы 3 млн руб., которые были переданы Арашуковым в качестве взятки. В ходе прений сторон прокурор запрашивал для него 12 лет колонии и штраф в размере 420 млн руб.

По версии следствия, Арашуков, отбывающий наказание в «Черном дельфине», через адвоката передал сотруднику колонии 3 млн руб. «за организацию привилегированных условий содержания» — разрешение чаще звонить по телефону, организовать свидания с родственниками, получать больше посылок и передач и выбирать место работы на территории исправительного учреждения.

Бывший сенатор отрицает обвинения и называет их провокацией.

Материал дополняется