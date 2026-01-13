Арашукову добавили 10 лет к пожизненному сроку за дачу взятки в колонии
Бывший сенатор от Карачаево-Черкесской Республики Рауф Арашуков, отбывающий пожизненный срок, получил 10 лет лишения свободы и штраф в размере 120 млн руб. по делу о даче взятки сотруднику колонии. Об этом РБК сообщил его адвокат Дмитрий Трубников.
Решением суда также конфискованы 3 млн руб., которые были переданы Арашуковым в качестве взятки. В ходе прений сторон прокурор запрашивал для него 12 лет колонии и штраф в размере 420 млн руб.
По версии следствия, Арашуков, отбывающий наказание в «Черном дельфине», через адвоката передал сотруднику колонии 3 млн руб. «за организацию привилегированных условий содержания» — разрешение чаще звонить по телефону, организовать свидания с родственниками, получать больше посылок и передач и выбирать место работы на территории исправительного учреждения.
Бывший сенатор отрицает обвинения и называет их провокацией.
Материал дополняется
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Маск рассказал, что создал SpaceX ради встречи с инопланетянами
Вэнс призвал Трампа к диалогу с Ираном на фоне угроз ударов
Берлин усомнился в готовности США атаковать Гренландию
Наследник шаха Ирана призвал Трампа вмешаться, «чтобы режим рухнул»
The Guardian рассказала об уловке Китая для давления на Европу по Тайваню
Бывший посол Китая назвал главного демона Европы