 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Арашукову добавили 10 лет к пожизненному сроку за дачу взятки в колонии

По версии следствия, Арашуков, отбывающий наказание в «Черном дельфине», через адвоката передал сотруднику колонии 3 млн руб. «за организацию привилегированных условий содержания». Сам он вину не признавал
Рауф Арашуков
Рауф Арашуков (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Бывший сенатор от Карачаево-Черкесской Республики Рауф Арашуков, отбывающий пожизненный срок, получил 10 лет лишения свободы и штраф в размере 120 млн руб. по делу о даче взятки сотруднику колонии. Об этом РБК сообщил его адвокат Дмитрий Трубников.

Решением суда также конфискованы 3 млн руб., которые были переданы Арашуковым в качестве взятки. В ходе прений сторон прокурор запрашивал для него 12 лет колонии и штраф в размере 420 млн руб.

По версии следствия, Арашуков, отбывающий наказание в «Черном дельфине», через адвоката передал сотруднику колонии 3 млн руб. «за организацию привилегированных условий содержания» — разрешение чаще звонить по телефону, организовать свидания с родственниками, получать больше посылок и передач и выбирать место работы на территории исправительного учреждения.

Бывший сенатор отрицает обвинения и называет их провокацией.

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Маск рассказал, что создал SpaceX ради встречи с инопланетянами

Вэнс призвал Трампа к диалогу с Ираном на фоне угроз ударов

Берлин усомнился в готовности США атаковать Гренландию

Наследник шаха Ирана призвал Трампа вмешаться, «чтобы режим рухнул»

The Guardian рассказала об уловке Китая для давления на Европу по Тайваню

Бывший посол Китая назвал главного демона Европы
Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов, Денис Пантелеев Денис Пантелеев
Рауф Арашуков взятка приговор
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 января
EUR ЦБ: 91,97 (-0,13) Инвестиции, 12 янв, 18:08 Курс доллара на 13 января
USD ЦБ: 78,79 (+0,57) Инвестиции, 12 янв, 18:08
Обменянный на француза баскетболист Касаткин нашел новый клуб в Лиге ВТБ Спорт, 14:11
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10
Основатель Cardano: политика Трампа оттолкнула от криптовалют полстраны Крипто, 14:06
Риелторы спрогнозировали ускорение роста цен на новостройки в 2026 году Недвижимость, 14:02
Почему в России не развит рынок лоукостеров и как это исправить Компании, 14:00
Издательство Popcorn Books сообщило о закрытии Бизнес, 13:50
В ТЦ «Авиапарк» сняли защитные сетки после гибели птиц Общество, 13:50
Дарите то, что точно оценят, — Подписку на РБК
Подарить подписку
NGS42 сообщил о 150 нарушениях в роддоме, где умерли младенцы Общество, 13:47
50-летняя гимнастка Чусовитина рассказала, когда завершит карьеру Спорт, 13:46
Арашукову добавили 10 лет к пожизненному сроку за дачу взятки в колонии Общество, 13:43
Аналитики зафиксировали рост цен на иммуноглобулин для беременных Общество, 13:43
Как превратить безответственных сотрудников в тех, кому можно довериться Образование, 13:36
«Росзарубежнефть» заявила о продолжении деятельности в Венесуэле Экономика, 13:34
Сервис для заказа городских поездок Drivee подвел итоги 2025 года Компании, 13:30