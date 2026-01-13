В МОК отреагировали на удары США по Венесуэле

В МОК после ударов США по Венесуэле заявили, что не вмешиваются в политику

В МОК заявили, что его роль заключается в обеспечении возможности участия спортсменов в Олимпийских играх независимо от их происхождения, а в политические вопросы или конфликты между странами они не вмешиваются

Фото: Bryn Lennon / Getty Images

Международный олимпийский комитет (МОК) не может напрямую вмешиваться в политические вопросы или конфликты между странами. Об этом «Матч ТВ» заявили в пресс-службе МОК, отвечая на вопрос о действиях США в Венесуэле.

Военную операцию против Венесуэлы под названием «Абсолютная решимость» США провели 3 января. Операция началась с массированных ударов по объектам на территории страны. После этого американские военные захватили в Каракасе президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес и вывезли в Нью-Йорк, где суд предъявил политику обвинения в «наркотерроризме».

«В мире, сотрясаемом конфликтами и разногласиями, МОК твердо убежден, что спорт должен оставаться маяком надежды — силой, объединяющей весь мир в мирной конкуренции. <...> Как глобальная организация, МОК должен управлять сложной реальностью. На каждых Олимпийских играх МОК должен учитывать текущий политический контекст и последние события в мире. Мы всегда успешно справлялись с этим», — заявили в МОК.

Там отметили, что МОК не может напрямую вмешиваться в политические вопросы или конфликты между странами, поскольку это выходит за рамки его компетенции. «Это сфера политики. Наша роль заключается в обеспечении возможности участия спортсменов в Олимпийских играх независимо от их происхождения», — добавили в МОК.

Российские и белорусские спортсмены были отстранены от международных соревнований в 2022 году на фоне ситуации на Украине. Позднее МОК рекомендовал допускать их на турниры в нейтральном статусе. На Олимпиаде в Париже выступили 15 российских спортсменов, на Игры-2026 приглашения на данный момент получили фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян, ски-альпинист Никита Филиппов, а также шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова.