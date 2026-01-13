Издательство Popcorn Books сообщило о закрытии
Издательство Popcorn Books прекратит работу, сообщение опубликовано в телеграм-канале компании.
«Спасибо, что создавали историю вместе с нами и, даже когда эта история приняла трагичный оборот, не отвернулись от нас. Мы каждый день думаем о тех, с кем работали много лет и очень переживаем за них. Если хотя бы одна из наших книг останется у вас на полке, в памяти или в сердце, все было не зря», — сказано в сообщении.
Причины закрытия в издательстве не раскрыли.
Popcorn Books — книжное издательство из Москвы, основанное в 2018 году. Своим главным профилем оно называло литературу в жанре young-adult, то есть произведений для молодежи.
Летом 2023 года группа «Эксмо» 51% купила 51% Popcorn Books. В мае 2025-го в «Эксмо» рассказали об изъятии «материалов, связанных с книгами издательства Popcorn Books» из-за уголовного дела, связанного с пропагандой ЛГБТ («международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России).
На следующий день суд отправил под домашний арест одного из руководителей Popcorn Books и Individuum Дмитрия Протопопова, директора по продажам Павла Иванова и менеджера склада Артема Вахляева. Их обвинили по ч. 3 ст. 282.2 УК (организация, вовлечение или участие в экстремистской организации с использованием служебного положения). Максимальное наказание по ней — 12 лет заключения.
Следственный комитет возбудил дело по ч. 1, 2, 3 ст. 282.2 УК (организация деятельности экстремистской организации). По версии следствия, они издавали и продавали книги, пропагандирующие ЛГБТ. Всего, как утверждает СК, было продано более 1 тыс. экземпляров, в том числе несовершеннолетним, еще более 1 тыс. было изъято в ходе обыска.
