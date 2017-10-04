Запасный вход

В Сочи стартовал кремлевский тренинг по подготовке региональных лидеров

Администрация президента начала в сочинском центре «Сириус» тренинг по подготовке кадров на руководящие посты в регионах. В числе претендентов в губернаторы более 30 депутатов, сенаторов и чиновников правительства

Фото: Олег Яковлев / РБК

Кадровый резерв президента

С 3 по 7 октября в Сочи проходит образовательный тренинг «Программа развития кадрового управленческого резерва» для потенциальных кандидатов в главы регионов и на важные муниципальные должности. Мероприятие организовано при участии администрации президента на основе курсов Высшей школы государственного управления РАНХиГС при поддержке Московской школы управления «Сколково», корпоративного университета Сбербанка и Высшей школы экономики, следует из предварительной программы тренинга (есть у РБК).

Информацию о тренинге РБК подтвердил один из его участников. «Тут готовят кадры не только в регионы, но и [на] более мелкие, муниципальные должности», — сообщил он.

Обучение проходит в образовательном центре «Сириус», указано в программе тренинга. В этом месте в июле президент Владимир Путин встречался со школьниками.

Образовательный курс состоит из восьми модулей, первый из которых прошел в июне, последний назначен на февраль. На прохождение курсов по подготовке кадрового резерва были записаны 67 человек, 31 из них — представители Госдумы, Совета Федерации и правительства. Именно эта часть участников тренинга могла бы претендовать на губернаторские посты. Как следует из списка участников тренинга, с которым ознакомился РБК, его проходят депутаты Александр Авдеев («Единая Россия»), Антон Гетта («Единая Россия»), Владимир Гутенев («Единая Россия»), Дмитрий Исламов («Единая Россия»), Артем Кавинов («Единая Россия»), Максим Кудрявцев («Единая Россия»), Владимир Панов («Единая Россия»), Михаил Шеремет («Единая Россия»), Иван Абрамов (ЛДПР), Сергей Жигарев (ЛДПР), Александр Бурков («Справедливая Россия») и бывший депутат Олег Денисенко (КПРФ).

От Совета Федерации в образовательной программе принимали участие сенаторы Сергей Мамедов (от Самарской области), Лилия Гумерова (от Башкирии), Николай Журавлев (от Костромской области), Владимир Полетаев (от Республики Алтай) и Мурат Хапсироков (от Адыгеи).

Также в тренинге участвуют представители министерств — глава Росстандарта Алексей Абрамов, замминистра экономического развития Станислав Воскресенский, первый заместитель министра транспорта Евгений Дитрих, заместитель министра культуры Сергей Обрывалин, заместитель министра по делам Северного Кавказа Михаил Развожаев, заместитель министра энергетики Алексей Текслер, заместитель министра юстиции Максим Травников, заместитель министра образования и науки Григорий Трубников, заместитель министра финансов Илья Трунин, заместитель министра экономического развития Олег Фомичев и заместитель министра строительства Андрей Чибис.

Трое участников тренинга — сенатор от Самарской области Дмитрий Азаров, первый заместитель министра торговли и промышленности Глеб Никитин и замглавы Минэкономразвития Александр Цыбульский — на прошлой неделе были назначены главами регионов: Азаров стал временно исполняющим обязанности главы Самарской области, Никитин — Нижегородской области, а Цыбульский — Ненецкого автономного округа.

25 сентября Кремль начал осеннюю серию отставок глав регионов. Близкие к власти источники РБК тогда сообщали, что уйти могут до десяти губернаторов.

Гонки на лодках-драконах

У каждого из учебных модулей своя тема. Судя по их расписанию (есть у РБК), в июне участники тренинга прошли курс под названием «Глобальные тренды развития: вызовы для России». Второй, июльский, модуль носил название «Современные принципы эффективного менеджмента», в сентябре участников программы обучали «Современным технологиям управления в государственном секторе» и «Конкурентоспособности регионов». В эти дни в Сочи проходит модуль «Новые методы управления в цифровом мире».

Шесть модулей программы прошли или пройдут в России, в рамках шестого (4–7 декабря) и седьмого (21–27 января) участников тренинга вывезут на стажировку в Малайзию и Сингапур. Последний модуль — «Защита проектов» — назначен на середину февраля и закончится за месяц до президентских выборов.

​Обучение состоит из лекций, защиты проектов учащихся и личностно-профессиональной диагностики. Обучение происходит в группах и длится с 9:00 до 21:00 с перерывами на кофе-брейки, обеды и ужины. В ходе третьего и четвертого модулей прошли командообразующие мероприятия — «Парусная регата» и «Гонки на лодках-драконах».

Лекции потенциальным главам регионов читают представители Кремля. В расписании июньского модуля были заявлены выступления руководителя кремлевской администрации Антона Вайно и его первого заместителя Сергея Кириенко, курирующего внутриполитический блок Кремля, а также помощника президента по экономическим вопросам Андрея Белоусова. Для участников курсов выступали или выступят члены кабинета — в частности, заместитель председателя правительства Дмитрий Козак, министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр экономического развития Максим Орешкин, министр финансов Антон Силуанов и министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

В проекте программы и расписании прошлых модулей как спикеры заявлены мэр Москвы Сергей Собянин, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, президент Татарстана Рустам Минниханов, губернатор Воронежской области Алексей Гордеев и руководитель Тюменской области Владимир Якушев, глава Сбербанка Герман Греф, глава «Роснефти» Игорь Сечин, основатель USM Holdings Алишер Усманов, сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож и глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский.

Разговор на лекциях идет на самые разные темы, отметил один из обучающихся в разговоре с РБК. Так, Собянин рассказывал о планировании городского бюджета, транспорте и борьбе с пробками и развитии городской среды. В ходе первого, июньского тренинга главный научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования Президентской академии Наталья Зубаревич говорила об экономическом выравнивании, демографических проблемах, долгосрочных трендах социально-экономического развития регионов и преодолении кризисов, вспомнил собеседник РБК.

Первая в своем роде

Подобных кампаний по подготовке Кремлем кадрового резерва для назначения в регионы еще не было, рассказали РБК политологи Евгений Минченко и Дмитрий Орлов. Ранее Кириенко и его предшественник на посту первого замруководителя АП Вячеслав Володин устраивали семинары для губернаторов и вице-губернаторов, но системной подготовкой потенциальных глав регионов прежде не занимались, сообщили они.

«На этот раз прямо целенаправленно натаскивают на повышение», — отметил Минченко. По его мнению, самым важным и новым в программе тренинга является то, что у участников тренинга выстраиваются горизонтальные связи. «Они воспринимают себя как общую команду, — пояснил эксперт. — У губернаторов не будет проблем позвонить замминистра, и это хорошо».

Кремль формирует единую команду управленцев, которые не просто будут лояльны Кремлю, но будут также одинаково понимать принципы эффективности и поставленные перед ними задачи, считает Орлов. По словам политолога, инновационной является и программа тренингов. Ранее перед политиками выступали в основном международные эксперты и социологи, при Кириенко — практики в области управления. «Круг обучающих показывает, что обучение — это не знакомство с академической теорией, а учеба с реальными управленцами», — отметил политолог.