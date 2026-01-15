Бундесвер разослал первые анкеты в рамках новой программы военной службы
Бундесвер разослал немцам, которым в этом году уже исполнилось 18 лет, анкеты для оценки их пригодности и мотивации к военной службе, заявил начальник кадрового отдела Бундесвера Роберт Зигер, его слова передает Stern.de.
«Сегодня были разосланы первые 5 тыс. писем молодым людям, родившимся в 2008 году», — сказал он.
В письмах содержится QR-код для заполнения анкеты, а также брошюра с дополнительной информацией. В анкете необходимо указать такие данные как рост и вес, состояние здоровья, физическая подготовка, образование, водительские права и готовность к добровольной службе. Заполнение анкет является обязательным только для мужчин, хотя письма также были отправлены и женщинам.
Как пишет издание, теперь Бундесвер будет еженедельно рассылать около 12 500 писем.
С 1 января в Германии начала действовать новый закон о добровольной военной службе. По нему все мужчины в возрасте от 18 до 25 лет должны будут заполнить анкету для оценки мотивации и пригодности к службе в Вооруженных силах. На основании этих анкет бундесвер будет проводить отбор среди желающих. Тем не менее, сама военная служба остается добровольной. Поправки призваны помочь увеличить численность немецких войск со 180 тыс. до 260 тыс. человек, при этом численность дополнительных резервных сил должна достичь 200 тыс. человек.
