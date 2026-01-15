Spiegel узнал, что суд в ФРГ заподозрил Украину во взрывах Nord Stream

Взрывы на газопроводах «Северный поток» с высокой долей вероятности были совершены по приказу другого государства, прежде всего Украины, следует из решения Федерального суда Германии (BGH), сообщает Der Spiegel.

В документе от 10 декабря суд указал, что подрыв трубопроводов «с высокой долей вероятности» был осуществлен «по приказу иностранного правительства». По контексту документа становится ясно, что суд подразумевает Украину, отмечает издание.

Решение суда было вынесено по апелляции адвокатов Сергея К., задержанного в Италии в августе 2025 года и экстрадированного в Германию в ноябре того же года. Суд в Карлсруэ оставил его под стражей.

Генпрокуратура Германии обвиняет его в антиконституционном саботаже, связанном с подрывом инфраструктуры. Сергей К. отрицает вину, а защита заявляет о «функциональном иммунитете».

Адвокаты утверждают, что атака была частью конфликта между Украиной и Россией и потому допустима по международному праву, так как трубопроводы в международных водах считались военной целью, говорится в публикации.

В Италии подозреваемый находился в тюрьме строгого режима и некоторое время держал голодовку. Его называют руководителем диверсионной группы из семи человек, организовавшей подрыв «Северных потоков». Сергей К. отрицает вину, утверждая, что во время взрывов находился на Украине и служил в ВСУ.

Взрывы на двух российских экспортных газопроводах — «Северный поток» и «Северный поток-2» — произошли 26 сентября 2022 года. Прокачка по первому была приостановлена для ремонта, второй не был введен в эксплуатацию. Из четырех ниток подводных труб три оказались повреждены, а оператор Nord Stream AG зафиксировал беспрецедентные разрушения.