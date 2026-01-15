 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Подрыв «Северных потоков»⁠,
0

Spiegel узнал, что суд в ФРГ заподозрил Украину во взрывах Nord Stream

Сюжет
Подрыв «Северных потоков»

Взрывы на газопроводах «Северный поток» с высокой долей вероятности были совершены по приказу другого государства, прежде всего Украины, следует из решения Федерального суда Германии (BGH), сообщает Der Spiegel.

В документе от 10 декабря суд указал, что подрыв трубопроводов «с высокой долей вероятности» был осуществлен «по приказу иностранного правительства». По контексту документа становится ясно, что суд подразумевает Украину, отмечает издание.

Решение суда было вынесено по апелляции адвокатов Сергея К., задержанного в Италии в августе 2025 года и экстрадированного в Германию в ноябре того же года. Суд в Карлсруэ оставил его под стражей.

Генпрокуратура Германии обвиняет его в антиконституционном саботаже, связанном с подрывом инфраструктуры. Сергей К. отрицает вину, а защита заявляет о «функциональном иммунитете».

Адвокаты утверждают, что атака была частью конфликта между Украиной и Россией и потому допустима по международному праву, так как трубопроводы в международных водах считались военной целью, говорится в публикации.

Обвиняемый по «Севпотокам» заявил, что Украина бросила его, как ботинок
Политика
Фото:Hannibal Hanschke / EPA / TACC

В Италии подозреваемый находился в тюрьме строгого режима и некоторое время держал голодовку. Его называют руководителем диверсионной группы из семи человек, организовавшей подрыв «Северных потоков». Сергей К. отрицает вину, утверждая, что во время взрывов находился на Украине и служил в ВСУ.

Взрывы на двух российских экспортных газопроводах — «Северный поток» и «Северный поток-2» — произошли 26 сентября 2022 года. Прокачка по первому была приостановлена для ремонта, второй не был введен в эксплуатацию. Из четырех ниток подводных труб три оказались повреждены, а оператор Nord Stream AG зафиксировал беспрецедентные разрушения.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

NBC: покупка Гренландии может обойтись США в $700 млрд

WP узнала, какими посланиями обменялись Иран и Израиль через Россию

Трамп заявил о прекращении убийств в Иране

ЕС принял решение снизить потолок цены на российскую нефть

Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»

В России больше не осталось ресторанов KFC
Авторы
Теги
Плугина Ирина
Северный поток Украина Германия подрыв суд
Материалы по теме
Обвиняемый в подрыве «Северных потоков» украинец объявил голодовку
Политика
Суд Италии постановил выдать ФРГ обвиняемого в подрыве «Северных потоков»
Политика
Суд в Польше отказался выдать ФРГ подозреваемого по «Северным потокам»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 января
EUR ЦБ: 91,81 (-0,38) Инвестиции, 15 янв, 17:42 Курс доллара на 16 января
USD ЦБ: 78,53 (-0,04) Инвестиции, 15 янв, 17:42
В Запорожской области без света остались почти 90 тыс. человек Общество, 00:14
WSJ узнала, что повлияло на решение Трампа по Ирану Политика, 00:11
Всемирный экономический форум назвал основные киберугрозы 2026 годаПодписка на РБК, 00:00
Ажиотаж вокруг семейной ипотеки: спрос вырос из-за изменений программы Недвижимость, 00:00
Economist назвал четырех кандидатов на смену Эрдогану Политика, 15 янв, 23:46
Spiegel узнал, что суд в ФРГ заподозрил Украину во взрывах Nord Stream Политика, 15 янв, 23:31
Бундесвер разослал первые анкеты в рамках новой программы военной службы Политика, 15 янв, 23:27
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Зеленский поспорил с Трампом насчет «преграды миру» Политика, 15 янв, 23:17
Киев объявил о созыве «энергетического Рамштайна» Политика, 15 янв, 22:57
КС постановил уточнить принцип начисления НДФЛ при обмене недвижимости Недвижимость, 15 янв, 22:49
Захарова назвала слова Соловьева о Венесуэле и Армении личным мнением Политика, 15 янв, 22:45
Philenews раскрыло предварительные итоги вскрытия тела Баумгертнера Общество, 15 янв, 22:34
Как «прогнозный недобор» в бюджет может поддержать рубльПодписка на РБК, 15 янв, 22:28
Хет-трик Лишки помог «Северстали» в 4-й раз победить минское «Динамо» Спорт, 15 янв, 22:22