Захарова назвала слова Соловьева о Венесуэле и Армении личным мнением

Сюжет
Захват Мадуро
Владимир Соловьев
Владимир Соловьев (Фото: Павел Кашаев / Global Look Press)

Высказывания телеведущего Владимира Соловьева касательно внешней политики являются лишь частным мнением, а не официальной позицией России, заявила на брифинге представитель МИД России Мария Захарова.

Она уточнила, что ознакомилась с заявлениями Соловьева, и обратила внимание: он выразил свое мнение в виде вопроса: «Там не было заявления. Там был как бы вопрос, я не знаю, риторический или там еще какой-то».

«Эти фразы были явно, абсолютно очевидно в провокационном виде преподнесены диванными аналитиками чуть ли не как официальная позиция России. Ну это просто, знаете, недопустимо заниматься такими манипуляциями», — сказала Захарова.

Соловьев в своей передаче «Соловьев. Life» 10 января заявил, что потеря Армении и Центральной Азии является «гигантской проблемой» для России. «Для нас гораздо болезненней то, что происходит в Армении, чем то, что происходит в Венесуэле», — сказал ведущий. Соловьев задался вопросом: «Если нам для нашей национальной безопасности необходимо было начать СВО на территории Украины, то почему, исходя из тех же самых соображений, мы не можем начинать военные операции и в других точках нашей зоны влияния?»

МИД Армении вручил ноту протеста послу России из-за слов Соловьева
Политика
Сергей Копыркин

Она отметила, что Россию с государствами Южного Кавказа и Средней Азией связывают «отношения добрососедства, стратегического партнерства, союзничества», и посоветовала ориентироваться на опыт сотрудничества стран, а не на «фейки».

После высказываний Соловьева российского посла в Ереване Сергея Копыркина вызвали в Министерство иностранных дел Армении и вручили ноту протеста.

«Было подчеркнуто, что они являются неприемлемым посягательством на суверенитет Республики Армения, враждебным проявлением и грубо нарушают основополагающие принципы дружественных отношений между Арменией и Россией», — заявила пресс-секретарь армянского МИДа Ани Бадалян.

Александра Озерова
Мария Захарова Соловьев Армения Средняя Азия Венесуэла Сирия
Мария Захарова фото
Мария Захарова
официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
