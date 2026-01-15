Philenews раскрыло предварительные итоги вскрытия тела Баумгертнера
Останки мужчины, обнаруженные на территории британской военной базы на Кипре, по предварительным данным следствия, принадлежат бывшему главе «Уралкалия» Владиславу Баумгертнеру, сообщает Philenews.
Вскрытие завершено в четверг днем и проведено иностранным судебно-медицинским экспертом, сотрудничающим с британскими базами. Согласно информации издания, были взяты образцы для научных, токсикологических и гистопатологических исследований, а также образцы для ДНК-тестов.
Имеющаяся информация указывает на то, что тело принадлежит 56-летнему российскому бизнесмену, пропавшему 7 января. Однако официально его личность будет подтверждена после получения результатов ДНК-тестов, пишет издание.
О том, что тело мужчины было найдено в районе Лимасола на территории британской базы, сообщили РБК в полиции Кипра. «Фонтанка», «РИА Новости» и Protagon писали, что речь идет о Баумгертнере.
По словам знакомого бизнесмена Алексея Дозорцева, основная версия гибели экс-главы «Уралкалия» — несчастный случай. Баумгертнер ходил в походы в район Писсури, рассказал он «РИА Новости».
Владислав Баумгертнер — один из самых известных российских топ-менеджеров 2010-х. Он работал в «Уралкалии» с 2003 по 2013 год, занимал должности коммерческого и генерального директора.
