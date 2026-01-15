 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Philenews раскрыло предварительные итоги вскрытия тела Баумгертнера

Экс-глава «Уралкалия» пропал на Кипре 7 января, позднее на территории британской военной базы было найдено тело мужчины. Следствие склоняется в выводу, что это действительно Баумгертнер
Владислав Баумгертнер
Владислав Баумгертнер (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Останки мужчины, обнаруженные на территории британской военной базы на Кипре, по предварительным данным следствия, принадлежат бывшему главе «Уралкалия» Владиславу Баумгертнеру, сообщает Philenews.

Вскрытие завершено в четверг днем и проведено иностранным судебно-медицинским экспертом, сотрудничающим с британскими базами. Согласно информации издания, были взяты образцы для научных, токсикологических и гистопатологических исследований, а также образцы для ДНК-тестов.

На Кипре нашли тело пропавшего экс-главы «Уралкалия»
Бизнес
Владислав Баумгертнер

Имеющаяся информация указывает на то, что тело принадлежит 56-летнему российскому бизнесмену, пропавшему 7 января. Однако официально его личность будет подтверждена после получения результатов ДНК-тестов, пишет издание.

О том, что тело мужчины было найдено в районе Лимасола на территории британской базы, сообщили РБК в полиции Кипра. «Фонтанка», «РИА Новости» и Protagon писали, что речь идет о Баумгертнере.

По словам знакомого бизнесмена Алексея Дозорцева, основная версия гибели экс-главы «Уралкалия» — несчастный случай. Баумгертнер ходил в походы в район Писсури, рассказал он «РИА Новости».

Владислав Баумгертнер — один из самых известных российских топ-менеджеров 2010-х. Он работал в «Уралкалии» с 2003 по 2013 год, занимал должности коммерческого и генерального директора.

