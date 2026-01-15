 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Военная операция на Украине⁠,
0

Киев объявил о созыве «энергетического Рамштайна»

Сюжет
Военная операция на Украине
Андрей Сибига
Андрей Сибига (Фото: Geert Vanden Wijngaert / AP / ТАСС)

Украина созывает «энергетический Рамштайн», заявил глава МИД Андрей Сибига. На авиабазе Рамштайн в Германии ранее проходили встречи министров обороны более 50 стран, координирующих военную помощь Киеву.

«По поручению премьер-министра Юлии Свириденко МИД совместно с Минэнерго созывает энергетический Рамштайн. Ожидается получение от союзников дополнительных взносов и конкретных обязательств», — сказал Сибига.

По его словам, по поручению президента Владимира Зеленского МИД работает со всеми партнерами для усиления энергетической системы Украины. В частности, Норвегия уже предоставила пакет поддержки на $200 млн для закупки газа и энергетического оборудования.

«В ближайшее время ожидаем новые двусторонние пакеты энергетической поддержки других партнеров, а также дополнительные двусторонние пакеты для усиления способностей ПВО», — сообщил министр.

Зеленский рассказал, что украинцы находятся без электричества «по 20-30 часов».

На Украине введут режим ЧС в энергетике
Политика
Киев, Украина

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Материал дополняется

