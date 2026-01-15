Киев объявил о созыве «энергетического Рамштайна»
Украина созывает «энергетический Рамштайн», заявил глава МИД Андрей Сибига. На авиабазе Рамштайн в Германии ранее проходили встречи министров обороны более 50 стран, координирующих военную помощь Киеву.
«По поручению премьер-министра Юлии Свириденко МИД совместно с Минэнерго созывает энергетический Рамштайн. Ожидается получение от союзников дополнительных взносов и конкретных обязательств», — сказал Сибига.
По его словам, по поручению президента Владимира Зеленского МИД работает со всеми партнерами для усиления энергетической системы Украины. В частности, Норвегия уже предоставила пакет поддержки на $200 млн для закупки газа и энергетического оборудования.
«В ближайшее время ожидаем новые двусторонние пакеты энергетической поддержки других партнеров, а также дополнительные двусторонние пакеты для усиления способностей ПВО», — сообщил министр.
Зеленский рассказал, что украинцы находятся без электричества «по 20-30 часов».
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Материал дополняется
