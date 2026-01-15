Зеленский поспорил с Трампом насчет «преграды миру»

Зеленский подчеркнул, что Украина не мешает дипломатическому урегулированию конфликта. Днем ранее в этом его обвинил Трамп, в Кремле с такой оценкой согласились

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Киев не мешает мирному урегулированию российско-украинского конфликта, заявил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский.

«Никогда Украина не была, не будет преградой для мира», — сказал он и обвинил Россию.

Ответственность на украинскую сторону за продолжение конфликта накануне возложил президент США Дональд Трамп. На вопрос, почему боевые действия до сих пор не прекратились, несмотря на американские дипломатические усилия, тот ответил: «Зеленский». По мнению Трампа, российский лидер Владимир Путин «готов заключить сделку».

«Я думаю, что Украина менее готова к заключению сделки», — добавил Трамп.

Кремль с мнением Трампа согласился. «Это действительно так. Президент Путин и российская сторона сохраняют свою открытость. Позиция российской стороны хорошо известна и американским переговорщикам и президенту Трампу», — отметил представитель российского президента Дмитрий Песков.

По мнению Пескова, ситуация для украинских властей ухудшается «изо дня в день», «сужается коридор для принятия решений».

«Россия неоднократно выступала с инициативами построения новой, надёжной и справедливой архитектуры европейской и глобальной безопасности. Мы предлагали варианты и рациональные решения, которые могли бы устроить всех в Америке, Европе, Азии — во всем мире. Считаем, что к их предметному обсуждению стоило бы вернуться, чтобы закрепить те условия, на которых может быть достигнуто — и чем скорее, тем лучше — мирное урегулирование конфликта на Украине», — сказал 15 января президент Владимир Путин.