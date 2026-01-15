Economist назвал четырех кандидатов на смену Эрдогану

Младший сын президента Турции, его зять, глава МИД и бывший министр иностранных дел борются за влияние на Эрдогана. Сам 71-летний политик не сможет участвовать в выборах главы государства в 2028 году

Билал Эрдоган (Фото: Umit Bektas / Reuters)

Возможные преемники Реджепа Тайипа Эрдогана на посту президента Турции — его младший сын Билал, зять Сельчук Байрактар, глава МИД страны Хакан Фидан и бывший министр иностранных дел Сулейман Сойлу. Таких кандидатов перечислил The Economist со ссылкой на источники.

Публично политики президентской партии отказываются обсуждать замену Эрдогана. «Плана Б нет», — говорит один высокопоставленный член партии. Однако в кулуарах начинается борьба за влияние на Эрдогана. По сведениям издания, в числе претендентов четыре человека.

44-летний Билал Эрдоган не занимает никаких государственных должностей. Он бизнесмен, входит в советы попечителей ряда проправительственных фондов. Однако в последнее время он присутствовал на встречах с иностранными лидерами вместе с отцом, что подогрело слухи о том, что Билала готовят в преемники, утверждает The Economist.

Хакан Фидан до работы в МИД более 10 лет возглавлял турецкую разведслужбу. Авторы статьи отмечают, что среди четырех кандидатов в преемники у него «лучшее резюме». Опрошенные ими эксперты считают, что у Билала меньше шансов стать президентом и на выборах ему было бы сложнее. Политолог Седа Демиралп объяснила это тем, что избиратели ПСР против идеи о том, что «государство — семейный бизнес».

Турецкому лидеру 71 год. Следующие президентские выборы в стране пройдут в 2028 году. По законам страны Эрдоган не сможет в них участвовать, однако он может пойти на изменение Конституции или досрочные выборы. Если же Эрдоган не будет участвовать в президентской гонке, ожидается, что он выдвинет преемника, который пойдет на выборы от правящей Партии справедливости и развития, пишет The Economist.

Главного политического соперника Эрдогана, стамбульского мэра Экрема Имамоглу, летом 2025 года приговорили к одному году и восьми месяцам заключения за «публичное оскорбление должностного лица в связи с исполнением им служебных обязанностей». Его задержали в марте, что привело к массовым протестам в стране. Сам Имамоглу счел преследование политическим арестом.

В минувшем октябре Имамоглу был арестован по делу о «политическом шпионаже» в связи с выборами мэра 2019 года. Ему вменили передачу персональных данных граждан сотрудникам иностранных разведок.