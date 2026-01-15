 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Economist назвал четырех кандидатов на смену Эрдогану

Младший сын президента Турции, его зять, глава МИД и бывший министр иностранных дел борются за влияние на Эрдогана. Сам 71-летний политик не сможет участвовать в выборах главы государства в 2028 году
Билал Эрдоган
Билал Эрдоган (Фото: Umit Bektas / Reuters)

Возможные преемники Реджепа Тайипа Эрдогана на посту президента Турции — его младший сын Билал, зять Сельчук Байрактар, глава МИД страны Хакан Фидан и бывший министр иностранных дел Сулейман Сойлу. Таких кандидатов перечислил The Economist со ссылкой на источники.

Публично политики президентской партии отказываются обсуждать замену Эрдогана. «Плана Б нет», — говорит один высокопоставленный член партии. Однако в кулуарах начинается борьба за влияние на Эрдогана. По сведениям издания, в числе претендентов четыре человека.

44-летний Билал Эрдоган не занимает никаких государственных должностей. Он бизнесмен, входит в советы попечителей ряда проправительственных фондов. Однако в последнее время он присутствовал на встречах с иностранными лидерами вместе с отцом, что подогрело слухи о том, что Билала готовят в преемники, утверждает The Economist.

Хакан Фидан до работы в МИД более 10 лет возглавлял турецкую разведслужбу. Авторы статьи отмечают, что среди четырех кандидатов в преемники у него «лучшее резюме». Опрошенные ими эксперты считают, что у Билала меньше шансов стать президентом и на выборах ему было бы сложнее. Политолог Седа Демиралп объяснила это тем, что избиратели ПСР против идеи о том, что «государство — семейный бизнес».

Türkiye узнала, как Эрдоган может пойти на новый срок в обход Конституции
Политика
Реджеп Тайип Эрдоган

Турецкому лидеру 71 год. Следующие президентские выборы в стране пройдут в 2028 году. По законам страны Эрдоган не сможет в них участвовать, однако он может пойти на изменение Конституции или досрочные выборы. Если же Эрдоган не будет участвовать в президентской гонке, ожидается, что он выдвинет преемника, который пойдет на выборы от правящей Партии справедливости и развития, пишет The Economist.

Главного политического соперника Эрдогана, стамбульского мэра Экрема Имамоглу, летом 2025 года приговорили к одному году и восьми месяцам заключения за «публичное оскорбление должностного лица в связи с исполнением им служебных обязанностей». Его задержали в марте, что привело к массовым протестам в стране. Сам Имамоглу счел преследование политическим арестом.

В минувшем октябре Имамоглу был арестован по делу о «политическом шпионаже» в связи с выборами мэра 2019 года. Ему вменили передачу персональных данных граждан сотрудникам иностранных разведок.

Романов Илья
Турция Реджеп Тайип Эрдоган Билал Эрдоган Хакан Фидан выборы президента
Реджеп Тайип Эрдоган фото
Реджеп Тайип Эрдоган
политик, президент Турции
26 февраля 1954 года
