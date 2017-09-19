Антимайдановцы Одессу не громили

Украинский суд оправдал фигурантов дела о беспорядках 2 мая 2014 года

Суд признал невиновными фигурантов дела о беспорядках 2 мая 2014 года на Греческой площади в Одессе. Суд постановил, что их вина не была доказана прокуратурой

Массовые беспорядки на Греческой площади в Одессе. 2 мая 2014 года (Фото: Александр Полищук / РИА Новости)

Все оправданы

Ильичевский суд (город Черноморск, Одесская область) 18 сентября оправдал всех обвиняемых по делу о массовых беспорядках 2 мая 2014 года на Греческой площади Одессы.

«Нет ни одного доказательства, подтверждающего обвинение. Более того, обвинение даже не пыталось доказать вину», — цитирует решение судьи издание.

Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались столкновения между активистами движения «Антимайдан» с одной стороны и футбольными фанатами из Харькова и Одессы и сторонниками Евромайдана — с другой. В ходе этих столкновений погибли шесть человек. Двое погибших (Игорь Иванов и Андрей Бирюков) считаются активистами Евромайдана, четверо (Евгений Лосинский, Александр Жульков, Геннадий Петров и Николай Яворский) — активистами движения «Антимайдан».

В качестве обвиняемых проходили 19 человек (все, по данным ТАСС, — представители «Антимайдана»), пятеро из них содержались до суда в СИЗО. Обвинение требовало для участников событий от восьми до 15 лет лишения свободы, уточняет издание «Думская».

Самый большой срок — 15 лет — требовали для Сергея Долженкова, которого следователи считают организатором беспорядков. Для других обвиняемых, находившихся под стражей, — Евгения Мефедова, Максима Сакауова, Владислава Романюка и Сергея Корчинского — прокурор потребовал 12 лет. Для обвиняемых, которые не находились в СИЗО, обвинение просило восемь, девять и десять лет. В суде было оглашено заявление родных четверых из шести погибших на Греческой площади (Яворского, Жулькова, Петрова и Лосинского) о том, что они считают подсудимых виновными в смерти их родных.

Обвиняемые свою вину не признавали и утверждали, что оказались на месте событий случайно.

Недоказанные преступления

Как сообщает одесское издание «Таймер», суд счел сомнительными фото- и видеодоказательства участия в этих событиях обвиняемых, так как ему были представлены не оригиналы, а копии, на которых к тому же нельзя различить лица участников.

Были признаны недействительными протоколы с места событий, так как они были составлены должностными лицами, которые не имели на это полномочий. Суд также счел недостаточными результаты проведенной прокуратурой патолого-анатомической экспертизы: она была проведена не в результате осмотра тел, а на основании «неких медицинских документов», указал суд.

Суд также счел предвзятыми показания единственного свидетеля обвинения Александра Посмиченко, который заявлял об участии обвиняемых во вменяемых им преступлениях, сообщает «Интерфакс-Украина». Из-за этого суд решил его показания при вынесении приговора не учитывать.

Следствие также не сумело установить оружие, из которого получили смертельные ранения погибшие. Также не дали показания в суде ​представители футбольных болельщиков, допрошен только один свидетель из числа пострадавших сотрудников ​правоохранительных органов, не были вызваны в качестве свидетелей должностные лица, указал суд.

Суд постановил, что досудебное следствие по делу было предвзятым и зависимым от лиц, причастным к событиям, и не исключил возможности, что обвиняемые не устраивали массовые беспорядки, а, наоборот, пытались защитить население.

С учетом всего перечисленного суд счел недоказанным факт совершения преступлений, в которых обвиняли фигурантов дела, и постановил их освободить.

Дело о беспорядках в Одессе (Видео: Телеканал РБК)

Хроника событий 2 мая 2014 года в центре Одессы произошли столкновения между футбольными фанатами и сторонниками новых властей Украины с одной стороны и активистами «Антимайдана» с другой. Массовая драка сопровождалась стрельбой и гибелью людей. Захватившие инициативу сторонники киевских властей рассеяли противников, а затем двинулись к Дому профсоюзов, где находился палаточный лагерь «Антимайдана». Палаточный городок был сожжен, после чего сторонники киевских властей попытались прорваться в Дом профсоюзов, где забаррикадировались сторонники «Антимайдана», и забросали здание бутылками с зажигательной смесью. В Доме профсоюзов начался пожар, который также привел к гибели более чем 40 человек. Дело о пожаре в Доме профсоюзов рассматривается отдельно от дела о беспорядках на Греческой площади.

Новые обвинения

Двух фигурантов дела о беспорядках на Греческой площади — Сергея Долженкова и Евгения Мефедова — 18 сентября задержали снова. Им не удалось даже выйти из здания суда. Как пояснил РБК адвокат Мефедова Валентин Рыбин, после оглашения оправдательного приговора Сергею Долженкову и Евгению Мефедову по «делу 2 мая» были предъявлены «новые подозрения». «Сразу после оглашения приговора в зал суда зашли представители СБУ и прокуратуры Одесской области, Евгению и Сергею были предъявлены подозрения по ст. 110 УК Украины — действия, направленные на нарушение территориальной целостности Украины», — рассказал Рыбин. За сепаратизм украинский Уголовный кодекс предусматривает наказание вплоть до пожизненного тюремного срока.

Оправдание обвиняемых спровоцировало массовые акции протеста. Активисты проукраинских организаций начали строить баррикады, чтобы заблокировать выезды от здания Ильичевского суда, которое было оцеплено полицией. Активисты бросали в полицейских бутылки с водой и палки, пытались прорвать оцепление. Также в сотрудников полиции бросили взрывпакет. В ответ на что полицейские применили слезоточивый газ.

Решение суда было ожидаемым, заявил РБК бывший председатель Одесского областного совета Алексей Гончаренко. «Плохо, что украинские органы не смогли ничего доказать и провести следствие, оно проходило из рук вон плохи. Но хорошо, что Украина еще раз доказала, что есть независимый суд, который в отличие от той же России изучает доказательства, а не следует политической повестке», — заявил Гончаренко. Общественное давление на следствие и суд по одесскому делу гораздо ниже, чем по делу об убийствах на Майдане в Киеве, политического капитала на одесском деле не сделаешь, поэтому все стороны были заинтересованы в скорейшем закрытии процесса, говорит украинский политолог Вадим Карасев.