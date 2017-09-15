Еще два года маяться

В правительстве готовы пролонгировать президентские указы-2012

Выполнение майских указов президента о зарплатах бюджетников будет фактически продлено до 2020 года, выяснил РБК. На поддержание целевых уровней зарплат может понадобиться более 400 млрд руб., подсчитал эксперт

Фото: Виктор Бартенев / Интерпресс / ТАСС

Майские указы в отношении зарплат бюджетников еще не выполнены, но в правительстве уже обсуждается вопрос сохранения достигнутых показателей на 2019–2020 годы. Минздрав на прошлой неделе раскрыл в пояснительной записке к проекту бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС), что еще в июне о необходимости сохранить целевые показатели по зарплатам врачей и медработников в 2019 и 2020 годах говорилось на совещании у вице-премьера Ольги Голодец. Такая же инициатива относится к работникам культуры, сообщили РБК в Минкультуры. А в Министерстве труда РБК подтвердили, что «вопрос сохранения установленных майскими указами соотношений уровня оплаты труда касается и других [то есть всех] категорий работников». Окончательного решения пока нет — бюджет на 2018–2020 годы еще в разработке, добавили в Минтруде. Министерство образования и науки не ответило на запрос.

Цена вопроса

Подписанные президентом Владимиром Путиным в мае 2012 года указы, ставшие одним из символов его третьего президентского срока, касались врачей, школьных учителей и преподавателей вузов, работников культуры и соцработников. Цель — к 2018 году увеличить средние зарплаты этих категорий работников до 100 или 200% (в зависимости от категории) от средних трудовых доходов в соответствующих регионах.

Решение поддержать зарплаты «майских» категорий работников на этих уровнях (а их номинальные зарплаты для этого должны продолжать расти, поскольку будут расти доходы в целом по стране) может обойтись региональным бюджетам, которые несут основную нагрузку по выполнению майских указов, в 422 млрд руб. в 2019–2020 годах, следует из расчетов старшего аналитика группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Александра Шуракова.

Фонду ОМС потребуется 266 млрд руб. на то, чтобы поддержать в 2019–2020 годах уровень соотношения зарплат медицинских работников, который будет достигнут в 2018 году, говорится в пояснительной записке к проекту бюджета фонда. Поэтому ему «требуется предоставление межбюджетного трансферта из федерального бюджета на покрытие дефицита» в размерах 95,5 млрд и 170,4 млрд руб. соответственно в 2019 и 2020 годах. Повышение зарплат врачей обеспечивается за счет трансфертов от федерального ФОМСа территориальным фондам. Сколько средств понадобится для поддержания зарплат работников культуры, соцработников, учителей и преподавателей, профильные министерства не сообщили.

Шураков подсчитал, что для сохранения зарплат всех категорий бюджетников, покрываемых майскими указами, на целевом уровне их совокупный фонд оплаты труда в 2019 году должен составить 2,99 трлн руб. — на 4% больше оценочного объема 2018 года, а в 2020 году — уже 3,1 трлн руб. (на 8% больше). Совокупное увеличение зарплат по «майским» категориям работников в 2019 и 2020 годах должно составить 360 млрд руб. относительно уровня 2018 года, оценил аналитик. Этот показатель становится еще больше, если рассчитывать чистую нагрузку на бюджеты: она включает отчисления страховых взносов с этих зарплат за вычетом возвратов НДФЛ в консолидированный бюджет регионов. Чистые расходы в таком случае увеличатся на 421,8 млрд руб. в сумме за 2019–2020 годы относительно уровня 2018 года.

Фото: Антон Буценко / ТАСС

Фонд оплаты труда за 2018 год оценивался исходя из предположения, что целевые уровни будут достигнуты в январе 2018 года, уточняет Шураков. Минэкономразвития еще в весеннем макропрогнозе ожидало, что целевые уровни по зарплатам «майских» категорий будут достигнуты «не позднее начала 2018 года».

Последствия для регионов

Первые три года действия майских указов зарплаты бюджетников активно росли, однако с 2015-го темпы роста значительно сократились, отмечает ведущий аналитик S&P Екатерина Кенель-Новикова. При этом с 2015 года на субфедеральном уровне происходило сокращение численности кадров (за счет оптимизации сети в сфере здравоохранения, образования и сокращения численности чиновников). В связи с этим возобновление роста зарплат необязательно будет негативно влиять на исполнение бюджетов регионов, считает Кенель-Новикова. Шураков согласен, что уровень расходов бюджетов в 2018–2019 годах будет определяться в том числе динамикой численности работников бюджетной сферы (см. инфографику).

Нагрузка на бюджеты от повышения зарплат по майским указам была бы еще выше, если бы Росстат вовремя не поменял методику расчета. В 2015 году Росстат заменил среднюю региональную зарплату, с которой требуется сравнивать зарплаты учителей и врачей, на «среднемесячный доход от трудовой деятельности», включивший в себя заработки в неформальном секторе. За счет этого цифра в знаменателе уменьшилась на 3–4 тыс. руб., а соотношение зарплат, соответственно, подросло. В среднем по регионам средний трудовой доход по итогам первого полугодия 2017 года был меньше средней номинальной зарплаты на 11,5%.

Как отмечает эксперт Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Степан Земцов, в первой половине 2017 года долги регионов значительно подскочили. «Регионы сокращали (оптимизировали) сети образовательных и медицинских учреждений, чтобы уменьшить социальные расходы, но этот резерв практически исчерпан, поэтому дальнейшее усиление социальной нагрузки на бюджеты приведет к росту долговой нагрузки», — предупреждает он.