Аэропорт Калуги приостановил полеты
В аэропорту Калуги (Грабцево) временно приостановили прием и отправку рейсов, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко.
Кореняко уточнил, что мера принята ради безопасности полетов.
Губернатор соседней Тульской области Дмитрий Миляев сообщил об объявленной опасности атаки БПЛА в регионе.
Ранее ограничения на полеты в воздушном хабе Калуги вводили вечером 25 декабря. Мера тогда продержалась с 18:35 до 23:06 мск.
