Аэропорт Калуги приостановил полеты

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В аэропорту Калуги (Грабцево) временно приостановили прием и отправку рейсов, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко.

Кореняко уточнил, что мера принята ради безопасности полетов.

Губернатор соседней Тульской области Дмитрий Миляев сообщил об объявленной опасности атаки БПЛА в регионе. 

Аэропорт Пензы на фоне опасности БПЛА приостановил полеты
Политика

Ранее ограничения на полеты в воздушном хабе Калуги вводили вечером 25 декабря. Мера тогда продержалась с 18:35 до 23:06 мск.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Софья Полковникова
аэропорты Калуга приостановка полетов
