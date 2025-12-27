Пять россиян пострадали в ДТП с автобусом, ехавшим из Бреста в Москву
Пятеро граждан России получили травмы в результате аварии с автобусом в Витебской области, следовавшим по маршруту из Бреста в Москву. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе посольства России в республике.
Пострадавших госпитализировали в хирургическое и травматологическое отделения Оршанской городской больницы № 1.
Ранее пресс-секретарь посольства Алексей Маскалев сообщал о четырех пострадавших.
Следственный комитет Белоруссии завел уголовное дело о нарушении правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 317 УК Белоруссии).
Авария произошла около 02:40 на автодороге М-1 Брест — Минск — граница Российской Федерации. По предварительным данным, 43-летний водитель автобуса, двигавшегося со стороны Минска, не справился с управлением, съехал в правый по ходу движения кювет и опрокинулся.
В салоне находились два водителя и 12 пассажиров. В результате происшествия погибла 53-летняя женщина, еще шесть человек были госпитализированы.
