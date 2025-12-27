 Перейти к основному контенту
Пять россиян пострадали в ДТП с автобусом, ехавшим из Бреста в Москву

Посольство России: в ДТП с автобусом Брест — Москва пострадали пять россиян
Фото: pressmvd / Telegram
Фото: pressmvd / Telegram

Пятеро граждан России получили травмы в результате аварии с автобусом в Витебской области, следовавшим по маршруту из Бреста в Москву. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе посольства России в республике.

Пострадавших госпитализировали в хирургическое и травматологическое отделения Оршанской городской больницы № 1.

Ранее пресс-секретарь посольства Алексей Маскалев сообщал о четырех пострадавших.

Следственный комитет Белоруссии завел уголовное дело о нарушении правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 317 УК Белоруссии).

Авария произошла около 02:40 на автодороге М-1 Брест — Минск — граница Российской Федерации. По предварительным данным, 43-летний водитель автобуса, двигавшегося со стороны Минска, не справился с управлением, съехал в правый по ходу движения кювет и опрокинулся.

В салоне находились два водителя и 12 пассажиров. В результате происшествия погибла 53-летняя женщина, еще шесть человек были госпитализированы.

