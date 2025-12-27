 Перейти к основному контенту
Мирный план по Украине⁠,
0

Зеленский перед встречей с Трампом назвал красные линии Украины

Сюжет
Мирный план по Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба Президента Украины)

У Украины есть свои «красные линии», включая вопрос территории и Запорожскую АЭС, несмотря на это у Киева и Москвы есть возможности для достижения мирного соглашения, заявил украинский президент Владимир Зеленский журналистам, передает «Новини Live».

Он добавил, что все возможные решения по территориальным вопросам будут приниматься только после консультаций с обществом — через обсуждение или референдум.

Украинский президент уже вылетел на переговоры с президентом США Дональдом Трампом, передает «Страна.ua». Журналистам Зеленский рассказал, что встреча с лидером США во Флориде будет публичной.

Ранее Трамп заявил, что оптимистично настроен по поводу окончательного закрепления мирного соглашения. Он встретится с Зеленским для обсуждения деталей во Флориде 28 декабря около 23.00 мск.

Зеленский раскрыл содержание мирного плана 24 декабря. Документ включает положения о гарантиях безопасности по аналогии со статьей договора НАТО о коллективной безопасности, заключении договора о ненападении, проведении выборов на Украине в кратчайшие сроки, полном обмене пленными, утверждении численности ВСУ в мирное время до 800 тыс. человек, вступлении Украины в Евросоюз в определенные сроки и другие.

Материал дополняется

Авторы
Персоны
Валерия Доброва
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Лента новостей
