Зеленский перед встречей с Трампом назвал красные линии Украины
У Украины есть свои «красные линии», включая вопрос территории и Запорожскую АЭС, несмотря на это у Киева и Москвы есть возможности для достижения мирного соглашения, заявил украинский президент Владимир Зеленский журналистам, передает «Новини Live».
Он добавил, что все возможные решения по территориальным вопросам будут приниматься только после консультаций с обществом — через обсуждение или референдум.
Украинский президент уже вылетел на переговоры с президентом США Дональдом Трампом, передает «Страна.ua». Журналистам Зеленский рассказал, что встреча с лидером США во Флориде будет публичной.
Ранее Трамп заявил, что оптимистично настроен по поводу окончательного закрепления мирного соглашения. Он встретится с Зеленским для обсуждения деталей во Флориде 28 декабря около 23.00 мск.
Зеленский раскрыл содержание мирного плана 24 декабря. Документ включает положения о гарантиях безопасности по аналогии со статьей договора НАТО о коллективной безопасности, заключении договора о ненападении, проведении выборов на Украине в кратчайшие сроки, полном обмене пленными, утверждении численности ВСУ в мирное время до 800 тыс. человек, вступлении Украины в Евросоюз в определенные сроки и другие.
Материал дополняется
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах