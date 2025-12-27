 Перейти к основному контенту
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ноттингем Форест Манчестер Сити 1 5 x 3,55 2 1,75 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ливерпуль Вулверхэмптон 1 1,25 x 6,2 2 12 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Челси Астон Вилла 1 1,85 x 3,8 2 4,4 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Арсенал Брайтон 1 1,37 x 4,8 2 8,5 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Второй легчайший вес Наоя Иноуэ Давид Пикассо 1 1,04 x 29 2 11,7 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,87 x 58 2 1,42 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,52 x 55 2 2,55 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,07 x 70 2 8,5 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,42 x 58 2 2,87 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,3 x 63 2 3,55
VG узнала, что гипоксическую маску Баккена настроили на 7000 м

VG: гипоксическая маска Баккена была настроена на 7000 м над уровнем моря
Гипоксическая маска, в которой нашли мертвым норвежского биатлониста, была настроена на экстремальную высоту — 7000 м над уровнем моря
Сиверт Баккен
Сиверт Баккен (Фото: Maja Hitij / Getty Images)

Гипоксическая маска, в которой нашли мертвым трехкратного чемпиона Европы по биатлону Сиверта Баккена, была отрегулирована на уровень, соответствующий высоте 7000 м над уровнем моря. Об этом сообщила газета VG.

Это означает, что воздух, которым он дышал, содержал очень мало кислорода. Тренировки на высоте обычно проводятся для увеличения выработки красных кровяных клеток, поскольку организм испытывает низкий уровень кислорода. Большее количество красных кровяных клеток, в свою очередь, обеспечивает лучшую выносливость, отмечает VG.

Норвежский биатлонист скончался 23 декабря в возрасте 27 лет. Он был найден мертвым в своем гостиничном номере в городе Лавазе в Италии. Позже стало известно, что на спортсмене была надета гипоксическая маска.

Гипоксическая маска ограничивает поступление воздуха и используется для имитации условий высокогорья. Спортсмены используют ее для повышения выносливости, тренировки дыхательных мышц и сердца.

Норвежская ассоциация биатлона после смерти Баккена запретила спортсменам использование гипоксических масок.

При этом причина смерти спортсмена остается неизвестной. Связь между смертью и использованием маски также пока не определена. Вскрытие тела Баккена запланировано на ближайшие дни в Италии. Результаты, как ожидается, будут готовы в начале следующей недели.

В 2022 году у Баккена диагностировали миокардит, он вернулся к соревнованиям в 2024-м. Биатлонист также является победителем этапа Кубка мира (2022 год), двукратным чемпионом юношеских Олимпийских игр 2016 года.

