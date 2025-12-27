Трех жителей Калининградской области обвинили в краже у военных ₽1 млн
Следственный комитет предъявил обвинение троим жителям Калининградской области по делу о мошенничестве в крупном размере. По версии следствия, они обманом завладели более чем 1 млн руб., предназначавшимся военнослужащим.
Как установили следователи, злоумышленники ввели в заблуждение двух мужчин, убедив их под предлогом помощи в оформлении документов для контрактов выдать нотариальные доверенности. Эти документы давали право распоряжаться имуществом, включая денежные выплаты военнослужащим. После заключения контрактов обвиняемые получили доступ к расчетным счетам потерпевших и похитили средства.
Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК возбуждено на основе материалов, предоставленных ФСБ. Следствие просит арестовать двух фигурантов, третьему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.
В ноябре в Коми задержали четырех человек, которые похитили 6 млн руб. у желающих заключить контракты с Минобороны на отправку в зону боевых действий. По данным МВД, злоумышленники, которые ранее уже были судимы, обещали прохождение службы в штабных и тыловых подразделениях.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах