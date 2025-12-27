 Перейти к основному контенту
Общество
0

Трех жителей Калининградской области обвинили в краже у военных ₽1 млн

Фото: СК России
Фото: СК России

Следственный комитет предъявил обвинение троим жителям Калининградской области по делу о мошенничестве в крупном размере. По версии следствия, они обманом завладели более чем 1 млн руб., предназначавшимся военнослужащим.

Как установили следователи, злоумышленники ввели в заблуждение двух мужчин, убедив их под предлогом помощи в оформлении документов для контрактов выдать нотариальные доверенности. Эти документы давали право распоряжаться имуществом, включая денежные выплаты военнослужащим. После заключения контрактов обвиняемые получили доступ к расчетным счетам потерпевших и похитили средства.

В деле о хищении средств у военных появились семь новых фигурантов
Общество

Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК возбуждено на основе материалов, предоставленных ФСБ. Следствие просит арестовать двух фигурантов, третьему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

В ноябре в Коми задержали четырех человек, которые похитили 6 млн руб. у желающих заключить контракты с Минобороны на отправку в зону боевых действий. По данным МВД, злоумышленники, которые ранее уже были судимы, обещали прохождение службы в штабных и тыловых подразделениях.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

