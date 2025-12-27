 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Politico присудило антипремии 2025 года Трампу, фон дер Ляйен и Саркози

В 2025 году антипремий Politico «за лучшие политические фейспалмы» удостоились Саркози, переживший «тяжелые испытания» за 20 дней в тюрьме, Трамп, публиковавший ИИ-ролики, и фон дер Ляйен, которая пыталась бороться с тарифами США
Урсула фон дер Ляйен и&nbsp;Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен и Дональд Трамп (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Politico представило свой ежегодный антирейтинг политиков и общественных деятелей, удостоенных премии Backhanded Awards, — как пишет издание, в этот раз награды присудили «за лучшие политические фейспалмы года».

В числе лауреатов оказался экс-президент Франции Николя Саркози, который получил «Премию Аль Капоне за проявленную в тюрьме стойкость». В сентябре его приговорили к пяти годам лишения свободы по делу о незаконном финансировании избирательной кампании 2007 года властями Ливии. Саркози, который не признал вину, начал отбывать срок 21 октября, но через 20 дней его освободили до рассмотрения апелляции, слушания по которой пройдут в 2026 году.

Экс-президент Николя Саркози возвращается домой после того, как его освободили&nbsp;под судебный надзор
Жан и Пьер Саркози, сыновья бывшего президента Франции, неподалеку от дома своего отца в день, когда суд освободил его из-под стражи
Карла Бруни, супермодель и певица, в день суда своего мужа, Николя&nbsp;Саркози
Автомобиль, на котором Николя Саркози, предположительно, покинул тюрьму Ла-Санте, где провел три недели
Автомобиль, на котором Саркози, предположительно, покинул тюрьму Ла-Санте
Экс-президент Николя Саркози возвращается домой после того, как его освободили&nbsp;под судебный надзор
Жан и Пьер Саркози, сыновья бывшего президента Франции, неподалеку от дома своего отца в день, когда суд освободил его из-под стражи
Карла Бруни, супермодель и певица, в день суда своего мужа, Николя&nbsp;Саркози
Автомобиль, на котором Николя Саркози, предположительно, покинул тюрьму Ла-Санте, где провел три недели
Автомобиль, на котором Саркози, предположительно, покинул тюрьму Ла-Санте
Экс-президент Николя Саркози возвращается домой после того, как его освободили под судебный надзор
(Фото: Yves Herman / REUTERS)
Жан и Пьер Саркози, сыновья бывшего президента Франции, неподалеку от дома своего отца в день, когда суд освободил его из-под стражи
(Фото: Yves Herman / REUTERS)
Карла Бруни, супермодель и певица, в день суда своего мужа, Николя Саркози
(Фото: Yves Herman / REUTERS)
Автомобиль, на котором Николя Саркози, предположительно, покинул тюрьму Ла-Санте, где провел три недели
(Фото: Abdul Saboor / REUTERS)
Автомобиль, на котором Саркози, предположительно, покинул тюрьму Ла-Санте
(Фото: Benoit Tessier / REUTERS)

Саркози выпустил мемуары «Дневник заключенного» о пережитом «тяжелом испытании»: «Признаюсь, это тяжело, очень тяжело. Это оставляет след на любом заключенном». Свою камеру экс-президент охарактеризовал как «дешевый отель», описал свой рацион, состоявший из йогуртов, мюсли и яблочного сока и рассказал, что стал свидетелем драки. При этом политик содержался в одиночной камере с собственным душем и туалетом и был полностью изолирован от других заключенных по соображениям безопасности. В соседней камере находились два телохранителя.

Politico узнало, какой из планов Европы по Украине «уже устарел»
Политика
Фото:Анатолий Степанов / Reuters

Награду «Искусственное в искусственном интеллекте» Politico присудило президенту Ирландии Кэтрин Конноли и американскому лидеру Дональду Трампу из-за сгенерированных видео. В разгар избирательной кампании в Сети распространился дипфейк-ролик, в котором Коннолли объявила о «выходе» из гонки. На самом деле она продолжила борьбу за пост и в октябре одержала победу.

Трамп перепостил в Truth Social ИИ-ролик, в котором он летит на истребителе с надписью «Король Трамп» и сбрасывает коричневую грязь на протестующих в Нью-Йорке. В еще одном опубликованном президентом дипфейк-видео лидер демократов в сенате Чак Шумер называет своих коллег «прогрессивными кусками дерьма».

Трамп словами «я не король» ответил на вопрос об акции No Kings
Политика
Дональд Трамп

Глава Еврокомиссии Урсула фон Дер Ляйен удостоилась премии «Вы хотя бы попытались» — за попытку противостоять торговым пошлинам Трампа. Летом ЕС и США заключили сделку, согласно которой Вашингтон ввел пошлины на европейские товары в размере 15%, а Брюссель открыл рынки для американского экспорта с нулевой ставкой. В европейских странах соглашение восприняли без оптимизма, охарактеризовав его как выбор меньшего из двух зол, который предотвратил полномасштабную торговую войну с ключевым партнером.

В 2024 и 2023 годах Politico отметило наградами бывшего главу Евросовета и экс-премьера Бельгии Шарля Мишеля, лидера социал-демократов в Европарламенте Иратче Гарсию, экс-канцлера Германии Олафа Шольца, премьера Греции Кириакоса Мицотациса и других. В числе лауреатов за 2023 год был и российский президент Владимир Путин — ему присудили «Премию за лучшую роль русского, сыгранную русским».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Наталия Анисимова
Politico Николя Саркози Урсула фон дер Ляйен Дональд Трамп
Николя Саркози
Николя Саркози
бывший президент Франции, политик
28 января 1955 года
Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен
политик, председатель Еврокомиссии
8 октября 1958 года
Дональд Трамп
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
