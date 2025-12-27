На скоростной трассе в Японии столкнулись 67 автомобилей. Видео
На скоростной автомагистрали Канэцу в японской префектуре Гунма произошло массовое ДТП с участием 67 автомобилей, в результате которого погибли два человека и 26 получили ранения, сообщает японское агентство Kyodo.
Авария произошла в районе города Минаками. В столкновении участвовали грузовые и легковые автомобили. Пять человек получили тяжелые травмы, еще 21 — легкие. Среди погибших — 77-летняя жительница Токио, личность второй жертвы устанавливается.
После аварии загорелись около 20 машин, пожар потушили спустя примерно семь с половиной часов. В момент ДТП на участке действовало ограничение скорости 50 км/ч из-за снегопада. Полиция допустила, что причиной аварии стало скольжение на обледеневшей дороге.
В мае в японской префектуре Осака мужчина на машине сбил возвращавшихся домой после уроков семерых учеников начальной школы. В результате пострадали дети в возрасте 7–8 лет. Одна семилетняя девочка получила серьезные травмы, включая перелом челюстной кости, другие дети получили незначительные травмы.
Водителем оказался 28-летний безработный житель города Хигасимураяма. На допросе он признал вину и заявил, что врезался в детей «с намерением убить», поскольку ему «все надоело».
