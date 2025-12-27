 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

На скоростной трассе в Японии столкнулись 67 автомобилей. Видео

Два человека погибли в ДТП с 67 автомобилями в Японии

На скоростной трассе в Японии столкнулись 67 автомобилей. Видео
Video

На скоростной автомагистрали Канэцу в японской префектуре Гунма произошло массовое ДТП с участием 67 автомобилей, в результате которого погибли два человека и 26 получили ранения, сообщает японское агентство Kyodo.

Авария произошла в районе города Минаками. В столкновении участвовали грузовые и легковые автомобили. Пять человек получили тяжелые травмы, еще 21 — легкие. Среди погибших — 77-летняя жительница Токио, личность второй жертвы устанавливается.

После аварии загорелись около 20 машин, пожар потушили спустя примерно семь с половиной часов. В момент ДТП на участке действовало ограничение скорости 50 км/ч из-за снегопада. Полиция допустила, что причиной аварии стало скольжение на обледеневшей дороге.

В ДТП с автобусом Москва — Брест в Витебской области погибла женщина
Общество
Фото:pressmvd / Telegram

В мае в японской префектуре Осака мужчина на машине сбил возвращавшихся домой после уроков семерых учеников начальной школы. В результате пострадали дети в возрасте 7–8 лет. Одна семилетняя девочка получила серьезные травмы, включая перелом челюстной кости, другие дети получили незначительные травмы.

Водителем оказался 28-летний безработный житель города Хигасимураяма. На допросе он признал вину и заявил, что врезался в детей «с намерением убить», поскольку ему «все надоело».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Полина Дуганова
Япония ДТП погибшие пострадавшие
Материалы по теме
Четырнадцать человек пострадали в ДТП со школьным автобусом в Удмуртии
Общество
ДТП, в котором погиб создатель Call of Duty Зампелла. Видео
Общество
Шесть человек пострадали в ДТП с 25 автомобилями в Пензенской области
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 27 декабря
EUR ЦБ: 91,21 (-0,68) Инвестиции, 26 дек, 17:59 Курс доллара на 27 декабря
USD ЦБ: 77,69 (-0,19) Инвестиции, 26 дек, 17:59
В Италии задержали и отпустили обвиненного в России экс-главу «Башнефти» Политика, 14:21
Российский пловец рассказал, почему заявился на «Олимпиаду на стероидах» Спорт, 14:18
Зеленский перед встречей с Трампом назвал красные линии Украины Политика, 14:16
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10
В Минобороны рассказали об отражении попыток ВСУ прорваться к Купянску Политика, 14:06
От ИИ до email-ренессанса: как меняется MarTech и что ждет рынок завтра Тренды, 14:05
На скоростной трассе в Японии столкнулись 67 автомобилей. Видео Общество, 13:52
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
Клуб РПЛ расторг контракты с двумя защитниками Спорт, 13:48
НАБУ сообщило о раскрытии преступной группы депутатов Верховной рады Политика, 13:47
Монетизация данных о клиентах: норма или повод для паники РБК и PostgresPro, 13:46
Экс-игрок сборной России Оздоев заявил, что чемпионат Греции сильнее РПЛ Спорт, 13:39
Депутат Рады сообщил о визите НАБУ в правительственный квартал Киева Политика, 13:38
В Киеве и области около 600 тыс. потребителей остались без света Политика, 13:26
Правительство продлило запрет на экспорт бензина до конца февраля Экономика, 13:22