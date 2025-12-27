 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

В Италии задержали и отпустили обвиненного в России экс-главу «Башнефти»

В Италии задержали и отпустили обвиненного в России экс-сенатора Хорошавцева
Хорошавцев заочно арестован в России по делу о мошенничестве. Экс-сенатора задержали на севере Италии по российскому ордеру, но защита настояла, что он недействителен, так как Рим «прекратил судебное сотрудничество» с Москвой
Виктор Хорошавцев
Виктор Хорошавцев (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Бывшего президента компании «Башнефть» и экс-сенатора от Удмуртии Виктора Хорошавцева задержали утром 25 декабря в одном из отелей города Сомма-Ломбардо на севере Италии по международному ордеру, выданному Россией, сообщает La Stampa.

Хорошавцева доставили в тюрьму города Буста-Арсицио, где он провел ночь, а на следующий день предстал перед миланским судом, который рассматривал ходатайство о его экстрадиции в Россию.

На заседании адвокат Алехандро Мария Тирелли заявил, что выдача Хорошавцева российской стороне недопустима «по международно-правовым причинам», поскольку «Италия прекратила всякое судебное сотрудничество с Россией». Защита настояла, что ордер недействителен, поскольку Россия была исключена из Совета Европы, передает Ansa. Через несколько часов экс-сенатора освободили.

Экс-президента «Башнефти» заочно арестовали по делу о мошенничестве
Общество
Виктор Хорошавцев

Хорошавцев сейчас живет в Испании, а в Италию приехал, чтобы провести рождественские праздники со своей дочерью. По словам Тирелли, ранее его задерживали испанские правоохранительные органы, но отпустили по тем же причинам.

В России против Хорошавцева возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). По этой статье грозит до десяти лет лишения свободы. В мае он был заочно арестован и объявлен в розыск.

В 2003–2009 годах Хорошавцев был членом Совета Федерации от Удмуртии. В 2009 году стал генеральным директором подразделения АФК «Система» — «Система-Инвест», которая тогда контролировала весь топливно-энергетический комплекс «Башнефти». В 2015 году пакет акций «Башнефти» передали властям Башкирии, до этого суд признал незаконной приватизацию компании.

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
сенатор мошенничество Башнефть Италия ордер на арест
