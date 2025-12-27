В Минобороны рассказали об отражении попыток ВСУ прорваться к Купянску

Российские войска отражают контратаки украинских сил, пытающихся прорваться к Купянску. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Запад», передает Минобороны России.

По его словам, продолжается уничтожение украинских штурмовых и разведывательно-диверсионных групп, а также техники. В группировке «Запад» подчеркнули, что утраты территории не допущено.

За двое суток в районе Купянска отражены пять контратак украинских формирований в районе населенных пунктов Благодатовка, Прокоповка, Осиново, Болдыревка и Моначиновка. В результате, по заявлению российского военного ведомства, уничтожены пять единиц техники, включая два американских бронетранспортера М113 и бронеавтомобиль «Пантера», а также ликвидировано более 20 украинских военнослужащих.

Купянск — город в Харьковской области Украины. Расположен в 124 км от Харькова и в 60 км от границы с Россией. Центр одноименного района, который граничит со Сватовским районом ЛНР. Населенный пункт играет ключевую роль как транспортный узел: здесь пересекаются несколько важных железнодорожных линий (станции Купянск-Узловой и Купянск-Сортировочный) и автотрассы Т-2109 и Р-07. Через Купянск проходят маршруты снабжения всей группировки ВСУ на восточном берегу Оскола, что делает город стратегически значимым для украинского командования в вопросе контроля над восточной частью региона.

Президент России Владимир Путин ранее сообщил, что Купянск находится под контролем российской армии с 4 ноября. Глава Генштаба Валерий Герасимов сообщил о занятии Купянска российской армией 20 ноября.