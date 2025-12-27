НАБУ заявило о препятствии охраны следственным действиям в Раде

Фото: nab_ukraine / Telegram

Сотрудники Управления государственной охраны оказывают сопротивление работникам Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) во время проведения следственных действий в комитетах Верховной рады. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ в телеграм-канале.

«Доступ детективам ограничивается со стороны Европейской площади в Киеве. Отметим, что препятствование проведению следственных действий является прямым нарушением закона», — говорится в сообщении.

Днем 27 декабря депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что сотрудники НАБУ прибыли в правительственный квартал Киева. Они проводят следственные действия в помещении Комитета Рады по вопросам транспорта. Депутат заявил, что НАБУ и САП могут в ближайшее время предъявить подозрения нескольким нардепам от правящей партии «Слуга народа».

Тогда же НАБУ отчиталось о результатах совместной со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) операции под прикрытием. Ведомства сообщили о разоблачении организованной преступной группировки, в состав которой вошли действующие нардепы. Участники группировки, по версии следствия, «на систематической основе извлекали неправомерную выгоду за голосование в Верховной раде Украины».

НАБУ — это орган исполнительной власти со специальным статусом, созданный для противодействия коррупции на высшем уровне государственного управления. Бюро было создано отдельным законом в 2014 году, но начало работу в 2015-м. Расследует коррупционные преступления с участием высокопоставленных чиновников. Надзор за ведомством осуществляет САП. Дела НАБУ и САП рассматривает Высший антикоррупционный суд.