Спорт⁠,
0

Лыжники Горбунов и Пантрина выиграли спринты на пятом этапе Кубка России

Горбунов и Пантрина выиграли спринты на этапе Кубка России в Кирово-Чепецке
У мужчин в тройку призеров также вошли Сергей Ардашев и Константин Тиунов, у женщин — Ксения Шорохова и Анастасия Фалеева
Иван Горбунов
Иван Горбунов (Фото: Сергей Елагин / Бизнес Online / ТАСС)

Иван Горбунов стал победителем личного спринта свободным стилем на пятом этапе Кубка России по лыжным гонкам, который проходит в Кирово-Чепецке.

В финальном забеге Горбунов показал результат 3 минуты 5,50 секунды.

Вторым стал Сергей Ардашев (отставание 0,05 секунды), третьим — Константин Тиунов (+0,27).

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов пропускает этап из-за болезни.

В женском спринте победу одержала Елизавета Пантрина (3.35.49), опередившая Ксению Шорохову (+0,38) и Анастасию Фалееву (+0,70).

Иван Витченко Иван Витченко
лыжи
Лыжники Горбунов и Пантрина выиграли спринты на пятом этапе Кубка России
