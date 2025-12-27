Лыжники Горбунов и Пантрина выиграли спринты на пятом этапе Кубка России
Иван Горбунов стал победителем личного спринта свободным стилем на пятом этапе Кубка России по лыжным гонкам, который проходит в Кирово-Чепецке.
В финальном забеге Горбунов показал результат 3 минуты 5,50 секунды.
Вторым стал Сергей Ардашев (отставание 0,05 секунды), третьим — Константин Тиунов (+0,27).
Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов пропускает этап из-за болезни.
В женском спринте победу одержала Елизавета Пантрина (3.35.49), опередившая Ксению Шорохову (+0,38) и Анастасию Фалееву (+0,70).
