Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ноттингем Форест Манчестер Сити 1 5,2 x 4,3 2 1,61 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ливерпуль Вулверхэмптон 1 1,25 x 6,2 2 12 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Челси Астон Вилла 1 1,87 x 3,75 2 4,3 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Арсенал Брайтон 1 1,37 x 4,8 2 8,5 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Второй легчайший вес Наоя Иноуэ Давид Пикассо 1 1,04 x 29 2 11,7 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,87 x 58 2 1,42 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,52 x 55 2 2,55 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,07 x 70 2 8,5 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,42 x 58 2 2,87 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,3 x 63 2 3,55
Спорт⁠,
0

Российский пловец рассказал, почему заявился на «Олимпиаду на стероидах»

Пловец Сомов — об «Олимпиаде на стероидах»: «Просто двигаюсь по своему пути»
Евгений Сомов, который на Играх-2024 был единственным российским пловцом, заявил, что ему интересно посмотреть на себя в своих максимальных кондициях
Евгений Сомов
Евгений Сомов (Фото: Eakin Howard / Getty Images)

Живущий в США российский пловец Евгений Сомов решил участвовать в «Олимпиаде на стероидах» (Enhanced Games), чтобы посмотреть на себя в своих максимальных кондициях. Об этом он рассказал в ролике, опубликованном Ассоциацией тренеров по плаванию SCA.

«Я просто двигаюсь по своему пути. У кого-то этот путь только на международное плавание. Я иду в свою сторону, вот и все. Если бы я хотел просто сохранить свою карьеру и быть лучшей версией себя в плавании, было бы логично остаться в России с тренером, который меня знает, знает, какая мне программа нужна», — сказал Сомов.

Пловец назвал Enhanced Games новым шагом. «Это уже не плавание. Это больше немного какое-то шоу. Мне интересно посмотреть на себя в моих максимальных кондициях, в лучшей форме», — добавил Сомов.

Россиянин в деле. Кто из медалистов выступит на «Олимпиаде на стероидах»
Спорт
Евгений Сомов

В начале декабря было объявлено, что Сомов вошел в число участников Enhanced Games. Позднее в Федерации водных видов спорта России заявили, что спортсмен не сможет продолжать профессиональную деятельность после участия в этом турнире.

Сомов в 2024 году стал единственным российским пловцом, принявшим участие в Олимпиаде в Париже. Он не смог выйти в полуфинал на дистанции 50 м вольным стилем и в финал на 100 м брассом. В 2017 году он стал чемпионом мира (в комбинированной эстафете 4х100 м) и Европы (200 м брассом) среди юниоров.

Первые Enhanced Games, где спортсменам будет разрешено принимать допинг, но они не обязаны этого делать, состоятся в Лас-Вегасе в мае 2026 года.

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
плавание Евгений Сомов Enhanced Games
