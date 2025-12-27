Российский пловец рассказал, почему заявился на «Олимпиаду на стероидах»

Евгений Сомов, который на Играх-2024 был единственным российским пловцом, заявил, что ему интересно посмотреть на себя в своих максимальных кондициях

Евгений Сомов (Фото: Eakin Howard / Getty Images)

Живущий в США российский пловец Евгений Сомов решил участвовать в «Олимпиаде на стероидах» (Enhanced Games), чтобы посмотреть на себя в своих максимальных кондициях. Об этом он рассказал в ролике, опубликованном Ассоциацией тренеров по плаванию SCA.

«Я просто двигаюсь по своему пути. У кого-то этот путь только на международное плавание. Я иду в свою сторону, вот и все. Если бы я хотел просто сохранить свою карьеру и быть лучшей версией себя в плавании, было бы логично остаться в России с тренером, который меня знает, знает, какая мне программа нужна», — сказал Сомов.

Пловец назвал Enhanced Games новым шагом. «Это уже не плавание. Это больше немного какое-то шоу. Мне интересно посмотреть на себя в моих максимальных кондициях, в лучшей форме», — добавил Сомов.

В начале декабря было объявлено, что Сомов вошел в число участников Enhanced Games. Позднее в Федерации водных видов спорта России заявили, что спортсмен не сможет продолжать профессиональную деятельность после участия в этом турнире.

Сомов в 2024 году стал единственным российским пловцом, принявшим участие в Олимпиаде в Париже. Он не смог выйти в полуфинал на дистанции 50 м вольным стилем и в финал на 100 м брассом. В 2017 году он стал чемпионом мира (в комбинированной эстафете 4х100 м) и Европы (200 м брассом) среди юниоров.

Первые Enhanced Games, где спортсменам будет разрешено принимать допинг, но они не обязаны этого делать, состоятся в Лас-Вегасе в мае 2026 года.