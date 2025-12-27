CNN узнал, что лидеров ЕС не будет на встрече Зеленского и Трампа

Европейских лидеров не будет на встрече Трампа и Зеленского 28 декабря, узнал CNN. Однако накануне все они проведут телефонные переговоры. Глава Украины сообщал, что на встрече представит Трампу новый мирный план из 20 пунктов

Дональд Трамп и Владимир Зеленский (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Европейские лидеры не будут принимать участие во встрече президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского во Флориде, сообщает CNN со ссылкой на неназванных американских и европейских чиновников.

Собеседники канала отметили, что украинцы уже несколько месяцев настаивают на встрече Зеленского и Трампа. Европейцы ожидают позитивной встречи, поскольку считают нынешнюю динамику отношений между США и Украиной продуктивной, говорится в статье, однако признают, что переговоры с американским лидером могут быть непредсказуемы, сообщили ранее собеседники CNN.

Ранее представитель Еврокомиссии сообщил агентству Reuters, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен присоединится к телефонному разговору европейских лидеров с Зеленским и Трампом в субботу, 27 декабря.

Сама встреча лидеров Украины и США пройдет в резиденции Трампа Мар-а-Лаго, она начнется в 15:00 воскресенья, 28 декабря, по местному времени (23:00 мск).

Зеленский уже вылетел в США. Журналистам перед этим он сказал, что у Украины есть свои «красные линии», включая вопрос территории и Запорожскую АЭС, несмотря на это Киев и Москва могут достичь мирного урегулирования.

Зеленский сообщал, что представит Трампу новый мирный план из 20 пунктов, а переговоры будут сосредоточены на территориальном вопросе. По словам республиканца, на встрече есть «хорошие шансы» достичь мирной договоренности. В то же время, по данным Politico, американский лидер «прохладно» отнесся к украинской версии мирного плана.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков отмечал, что представленная Зеленским инициатива кардинально отличается от версии, которая обсуждалась российской и американской сторонами. Спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев после встречи со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером 20–21 декабря во Флориде передал наработки Владимиру Путину.

Урегулирование на Украине возможно в ближайшие 90 дней, считает постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер. В ответ на это Рябков заявил, что называть конкретные даты урегулирования на Украине некорректно. «Нужно не листы календаря перед собой рассматривать, устанавливая некие даты, а фокусироваться на сути вопроса», — сказал замглавы МИДа.