Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ноттингем Форест Манчестер Сити 1 5 x 3,55 2 1,75 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ливерпуль Вулверхэмптон 1 1,25 x 6,2 2 12 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Челси Астон Вилла 1 1,85 x 3,8 2 4,4 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Арсенал Брайтон 1 1,37 x 4,8 2 8,5 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Второй легчайший вес Наоя Иноуэ Давид Пикассо 1 1,04 x 29 2 11,7 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,87 x 58 2 1,42 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,52 x 55 2 2,55 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,07 x 70 2 8,5 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,42 x 58 2 2,87 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,3 x 63 2 3,55
Фетисов назвал ужасным молодежный чемпионат мира без россиян

Фетисов назвал ужасным молодежный чемпионат мира без российских хоккеистов
Двукратный олимпийский чемпион заявил, что не собирается смотреть турнир, в котором не участвует сборная России
Вячеслав Фетисов
Вячеслав Фетисов (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов не будет смотреть молодежный чемпионат мира по хоккею до возвращения россиян. Об этом он заявил «Спорт-Экспрессу».

«Молодежный чемпионат мира без россиян для меня не турнир к просмотру. Я участник трех таких чемпионатов мира. Такие турниры всегда были местом, где можно было встретить талантов, будущих звезд. А сейчас это ужасно», — сказал Фетисов.

По словам Фетисова, для него не существует турнира без российских спортсменов. «Как члены IIHF вообще спят спокойно после этих вещей?» — добавил он.

Молодежный чемпионат мира стартовал 26 декабря в Сент-Поле (США).

Российские сборные с 2022 года отстранены от участия в турнирах IIHF. Глава IIHF Люк Тардиф говорил, что в следующий раз федерация рассмотрит вопрос допуска россиян в феврале 2026 года.

Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей Вячеслав Фетисов молодежный чемпионат мира по хоккею Международная федерация хоккея (IIHF) сборная России по хоккею
