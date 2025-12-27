Фетисов назвал ужасным молодежный чемпионат мира без россиян

Двукратный олимпийский чемпион заявил, что не собирается смотреть турнир, в котором не участвует сборная России

Вячеслав Фетисов (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов не будет смотреть молодежный чемпионат мира по хоккею до возвращения россиян. Об этом он заявил «Спорт-Экспрессу».

«Молодежный чемпионат мира без россиян для меня не турнир к просмотру. Я участник трех таких чемпионатов мира. Такие турниры всегда были местом, где можно было встретить талантов, будущих звезд. А сейчас это ужасно», — сказал Фетисов.

По словам Фетисова, для него не существует турнира без российских спортсменов. «Как члены IIHF вообще спят спокойно после этих вещей?» — добавил он.

Молодежный чемпионат мира стартовал 26 декабря в Сент-Поле (США).

Российские сборные с 2022 года отстранены от участия в турнирах IIHF. Глава IIHF Люк Тардиф говорил, что в следующий раз федерация рассмотрит вопрос допуска россиян в феврале 2026 года.