В Саянске ввели режим повышенной готовности из-за аварии на ТЭЦ

Фото: nztec / VK

В Саянске после внештатной ситуации на Ново-Зиминской ТЭЦ, связанной с неисправностью технологического оборудования, введен режим повышенной готовности, сообщил мэр города Александр Ермаков.

«Ремонтные силы и средства задействованы в полном объеме, 47 специалистов сейчас работают над восстановлением оборудования на Ново-Зиминской ТЭЦ», — заверил он.

Руководитель Ново-Зиминской ТЭЦ Сергей Мельников доложил, что к 20:00 по местному времени (15:00 мск) текущего дня температура сетевой воды будет восстановлена до параметров температурного графика.

Позднее Ермаков рассказал, что идет растопка котлоагрегата ТЭЦ, ожидается нагрев сетевой воды в ближайшие часы.

Ранее, 20 декабря, в южной части Находки в Приморском крае из-за аварии на магистральной теплотрассе был введен режим чрезвычайной ситуации. Причиной повреждения стало ДТП в районе улицы Спортивной.

В результате аварии теплоснабжение отключили более чем в 50 жилых домах и ряде социальных учреждений. Без тепла остались свыше 7 тыс. человек. Все аварийно-восстановительные работы завершили 23 декабря.