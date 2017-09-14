Экcпортер теряет на импорте

АКРА оценило потенциал российских производителей алюминия

Россия, которая занимает второе место в мире по производству алюминия, около 30% продукции из этого металла ввозит из-за границы. Из-за этого российские производители недополучают 16 млрд руб. в год, подсчитали эксперты АКРА

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Треть алюминия из-за границы

Несмотря на то что Россия является нетто-экспортером алюминия, в 2016 году в страну было импортировано 264 тыс. т этого металла и изделий из него, что составляет около 30% внутреннего объема потребления алюминия, подсчитали эксперты рейтингового агентства АКРА в обзоре, поступившем в РБК. По оценкам АКРА, в денежном выражении было импортировано продукции на 46 млрд руб., а недополученный доход российских производителей составил 16 млрд руб. Основные статьи импорта — это продукция с добавленной стоимостью: листы, плиты, прутки, профили, фольга и прочие бытовые изделия из алюминия. Локализация производства алюминиевого проката может привести к увеличению EBITDA отрасли на 10–15%, считают в АКРА.

Крупнейший производитель алюминия в России и второй в мире UC Rusal считает проекты по переработке и производству продукции высоких переделов своей стратегической целью и планирует «не только заместить импортную продукцию, но и выйти на экспортные рынки в будущем», заявил РБК представитель компании. «UC Rusal наряду с другими участниками Алюминиевой ассоциации реализуют проекты по созданию трех технологических долин — в Красноярском крае, в Волгоградской области и в Республике Хакасия», — сказал он. Основными видами продукции, которую готовятся выпускать в «алюминиевых долинах», станут прокат для авиации и судостроения, компоненты для машино- и автомобилестроения, профиль и слитки для строительной отрасли, кабели, катанка, аккумуляторы.

В декабре 2016 года премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил стратегию стимулирования спроса на алюминиевую продукцию высоких переделов. Министр промышленности Денис Мантуров ранее заявлял «Интерфаксу», что наращивание переработки первичного алюминия (высокий передел) внутри России может увеличить ВВП страны на 600–700 млрд руб., или на 0,5%. План мероприятий по стимулированию спроса на продукцию высоких переделов из алюминия на 2016–2017 годы, опубликованный на сайте правительства, предполагает оценку суммарного прироста спроса 505 тыс. т к 2020 году, сообщал «Интерфакс». Но, исходя из прогнозов АКРА, этот план слишком оптимистичный: по данным агентства, потребление всего алюминия (первичного и высокого передела) в 2016 году в России составило 838 тыс. т. По итогам 2017 года этот показатель увеличится до 862 тыс. т, а в 2020 году достигнет лишь 938 тыс. т.

Аналитик АКРА Евгений Обыдов оценивает создание прокатных мощностей по производству 500 тыс. т алюминиевой продукции в год для удовлетворения потенциального спроса в сумму до $150 млн. Эксперты из АКРА отмечают, что для инвестиций в алюминиевую отрасль сейчас самое время: цены на этот металл поддерживает на высоких уровнях дефицит, возникший в 2016 году на мировом рынке первичного алюминия. По оценкам агентства, дефицит достигнет 1,5 млн т в этом году на фоне сокращения производства в Китае. Однако АКРА ожидает, что уже с 2018 года дефицит начнет снижаться (до 1 млн т), а уже в 2019–2020 годах баланс рынка может восстановиться и спрос сравняется с производством.

Медь для электромобилей

Эксперты АКРА также обращают внимание на импорт медной продукции в Россию, из-за которого российская отрасль (занимает седьмое место в мире) ежегодно недополучает около 5 млрд руб. Весь импорт медной продукции в 2016 году они оценили в 30 млрд руб. Из 70 тыс. т импорта в 2016 году половина приходится на продукцию с добавленной стоимостью: в основном это медные трубы и фитинги, отмечает агентство.

Представитель УГМК, одного из крупнейших производителей меди в России, не согласился с оценкой импорта, заявив, что часть его формируется за счет поставок с принадлежащих компании заводов в Сербии и во Франции. «Потенциал для импортозамещения тут отсутствует», — заявил он, пояснив, что импорт медной продукции на протяжении многих лет составляет 11% от объема потребления, в нем присутствует большой объем мелких позиций, различных по номенклатуре, а также связанные поставки.

Что касается ввоза медного сырья, то в 2016 году, по словам представителя УГМК, он был во многом обусловлен поставками РМК со своих предприятий в Казахстане, а также импортом дефицитного медного лома.

Он также отметил, что собственные заводы компании по производству медног​о проката — УГМК-ОЦМ — остаются недозагруженными из-за отсутствия спроса на эту продукцию в машиностроительной и электротехнической отраслях промышленности.

АКРА считает, что в России существует большой потенциал импортозамещения продукции из меди, учитывая, что она дорожает. Например, Мантуров в интервью телеканалу РБК 4 сентября обратил внимание на устаревшую технологию производства медной фольги в России. Этот компонент необходим при производстве электромобилей, подчеркнул он. По словам Мантурова, Минпромторг ​сейчас прорабатывает заключение специнвестконтракта с производителем медной фольги Русской медной компанией (РМК), добавил Мантуров. Представитель РМК отказался от комментариев. Обыдов из АКРА указывает, что сейчас импорт медной фольги невелик — всего около 1 тыс. т.