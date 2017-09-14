Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,21 57,72 EUR Нал. 69,47 68,73 USD Бирж. 57,96 +0,25 EUR Бирж. 68,90 -0,10 USD ЦБ. 57,67 +0,40 EUR ЦБ. 69,10 +0,55 EUR/USD 1,19 -0,00 ММВБ 2054,19 -0,22% РТС 1118,38 -0,52% Brent 55,06 -0,04% DJIA 22158,18 +0,18% Nasdaq 6460,19 +0,09% FTSE 7379,70 -0,28%
Экcпортер теряет на импорте
Лента новостей
Разведка США зафиксировала перемещение ракетных комплексов в КНДР 03:00, Политика Европарламент призвал ввести санкции против россиян по делу Магнитского 02:46, Политика Орудие убийства Троцкого покажут широкой публике впервые за 78 лет 02:10, Общество СМИ узнали о разрешении правительства мирно урегулировать спор с Exxon 02:07, Бизнес В Госдуме связали запрет на Касперского в США с попыткой давить на бизнес 01:13, Политика NBC узнал об интересе следствия к сыну Флинна по «российскому делу» 00:47, Политика СМИ сообщили о напавшем на прохожих с криками «Аллах акбар» в Тулузе 00:39, Общество Руководство «Зарядья» рассказало о нанесенных посетителями разрушениях 00:13, Общество Прикрывая юрлица: как туроператоры сэкономили на выплатах на случай краха 00:01, Бизнес На заправках «Роснефти» появятся «Пятерочки» 00:00, Бизнес Число вакансий в России достигло четырехлетнего максимума 00:00, Экономика «Спартак» упустил победу в первом матче Лиги чемпионов 13 сен, 23:42, Спорт Мутко назвал сложным матч между Россией и Грецией на Евробаскете 13 сен, 23:28, Общество «Лаборатория Касперского» ответила на обвинения властей США 13 сен, 23:09, Политика Путин и участники Суперсерии 1972 года посмотрели хоккейный матч юниоров 13 сен, 22:57, Общество Суета вокруг маневров: почему Запад боится учений «Запад-2017» 13 сен, 22:52, Политика Растрата и девять дел: зачем сотрудники ФСБ пришли к замдиректора ФСИН 13 сен, 22:36, Общество Пользователи Telegram пожаловались на сбои в работе мессенджера 13 сен, 22:26, Технологии и медиа Абонент эвакуирован: карта телефонного терроризма 13 сентября 13 сен, 22:18, Общество  Неизвестный открыл стрельбу в школе в штате Вашингтон 13 сен, 22:05, Общество ФСБ пришла с обысками к проектировщику «Лахта-центра» и башни «Эволюция» 13 сен, 21:56, Общество Саакашвили рассказал о планах посетить Киев 13 сен, 21:48, Политика В Воронцовских пещерах в Сочи пропал председатель союза дайверов Удмуртии 13 сен, 21:45, Общество Лига чемпионов по футболу. «Марибор» — «Спартак». Онлайн 13 сен, 21:45, Спорт ЦБ расширил перечень системно значимых банков 13 сен, 21:40, Финансы Эксперты оценили потери торговых центров из-за эвакуации 13 сен, 21:30, Бизнес Франция сочла «суверенным выбором» решение Анкары купить С-400 у России 13 сен, 21:19, Политика На генпрокурора Украины завели дисциплинарное дело за посты в Facebook 13 сен, 21:17, Общество
Экcпортер теряет на импорте
Газета № 153 (2650) (1409) Бизнес, 13 сен, 08:02
0
Экcпортер теряет на импорте
АКРА оценило потенциал российских производителей алюминия
Россия, которая занимает второе место в мире по производству алюминия, около 30% продукции из этого металла ввозит из-за границы. Из-за этого российские производители недополучают 16 млрд руб. в год, подсчитали эксперты АКРА
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Треть алюминия из-за границы

Несмотря на то что Россия является нетто-экспортером алюминия, в 2016 году в страну было импортировано 264 тыс. т этого металла и изделий из него, что составляет около 30% внутреннего объема потребления алюминия, подсчитали эксперты рейтингового агентства АКРА в обзоре, поступившем в РБК. По оценкам АКРА, в денежном выражении было импортировано продукции на 46 млрд руб., а недополученный доход российских производителей составил 16 млрд руб. Основные статьи импорта — это продукция с добавленной стоимостью: листы, плиты, прутки, профили, фольга и прочие бытовые изделия из алюминия. Локализация производства алюминиевого проката может привести к увеличению EBITDA отрасли на 10–15%, считают в АКРА.

Крупнейший производитель алюминия в России и второй в мире UC Rusal считает проекты по переработке и производству продукции высоких переделов своей стратегической целью и планирует «не только заместить импортную продукцию, но и выйти на экспортные рынки в будущем», заявил РБК представитель компании. «UC Rusal наряду с другими участниками Алюминиевой ассоциации реализуют проекты по созданию трех технологических долин — в Красноярском крае, в Волгоградской области и в Республике Хакасия», — сказал он. Основными видами продукции, которую готовятся выпускать в «алюминиевых долинах», станут прокат для авиации и судостроения, компоненты для машино- и автомобилестроения, профиль и слитки для строительной отрасли, кабели, катанка, аккумуляторы.

Экономисты назвали наиболее близкие к кризису отрасли экономики России
Экономика

В декабре 2016 года премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил стратегию стимулирования спроса на алюминиевую продукцию высоких переделов. Министр промышленности Денис Мантуров ранее заявлял «Интерфаксу», что наращивание переработки первичного алюминия (высокий передел) внутри России может увеличить ВВП страны на 600–700 млрд руб., или на 0,5%. План мероприятий по стимулированию спроса на продукцию высоких переделов из алюминия на 2016–2017 годы, опубликованный на сайте правительства, предполагает оценку суммарного прироста спроса 505 тыс. т к 2020 году, сообщал «Интерфакс». Но, исходя из прогнозов АКРА, этот план слишком оптимистичный: по данным агентства, потребление всего алюминия (первичного и высокого передела) в 2016 году в России составило 838 тыс. т. По итогам 2017 года этот показатель увеличится до 862 тыс. т, а в 2020 году достигнет лишь 938 тыс. т.

Аналитик АКРА Евгений Обыдов оценивает создание прокатных мощностей по производству 500 тыс. т алюминиевой продукции в год для удовлетворения потенциального спроса в сумму до $150 млн. Эксперты из АКРА отмечают, что для инвестиций в алюминиевую отрасль сейчас самое время: цены на этот металл поддерживает на высоких уровнях дефицит, возникший в 2016 году на мировом рынке первичного алюминия. По оценкам агентства, дефицит достигнет 1,5 млн т в этом году на фоне сокращения производства в Китае. Однако АКРА ожидает, что уже с 2018 года дефицит начнет снижаться (до 1 млн т), а уже в 2019–2020 годах баланс рынка может восстановиться и спрос сравняется с производством.

Медь для электромобилей

Эксперты АКРА также обращают внимание на импорт медной продукции в Россию, из-за которого российская отрасль (занимает седьмое место в мире) ежегодно недополучает около 5 млрд руб. Весь импорт медной продукции в 2016 году они оценили в 30 млрд руб. Из 70 тыс. т импорта в 2016 году половина приходится на продукцию с добавленной стоимостью: в основном это медные трубы и фитинги, отмечает агентство.

Представитель УГМК, одного из крупнейших производителей меди в России, не согласился с оценкой импорта, заявив, что часть его формируется за счет поставок с принадлежащих компании заводов в Сербии и во Франции. «Потенциал для импортозамещения тут отсутствует», — заявил он, пояснив, что импорт медной продукции на протяжении многих лет составляет 11% от объема потребления, в нем присутствует большой объем мелких позиций, различных по номенклатуре, а также связанные поставки.

Что касается ввоза медного сырья, то в 2016 году, по словам представителя УГМК, он был во многом обусловлен поставками РМК со своих предприятий в Казахстане, а также импортом дефицитного медного лома.

Он также отметил, что собственные заводы компании по производству медног​о проката — УГМК-ОЦМ — остаются недозагруженными из-за отсутствия спроса на эту продукцию в машиностроительной и электротехнической отраслях промышленности.

АКРА считает, что в России существует большой потенциал импортозамещения продукции из меди, учитывая, что она дорожает. Например, Мантуров в интервью телеканалу РБК 4 сентября обратил внимание на устаревшую технологию производства медной фольги в России. Этот компонент необходим при производстве электромобилей, подчеркнул он. По словам Мантурова, Минпромторг ​сейчас прорабатывает заключение специнвестконтракта с производителем медной фольги Русской медной компанией (РМК), добавил Мантуров. Представитель РМК отказался от комментариев. Обыдов из АКРА указывает, что сейчас импорт медной фольги невелик — всего около 1 тыс. т.

Автор: Светлана Бурмистрова.
Теги: алюминий , АКРА , медь
Материалы по теме
Медь подорожала из-за протестов горняков в Чили и Перу Бизнес
Производители меди в России решили увеличить добычу в надежде на дефицит Бизнес
Цены на алюминий показали максимум за последние три года Бизнес
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав