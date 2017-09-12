Спекулянты играют с рублем

Инвесторы США вновь ставят на укрепление российской валюты

Спекулятивные инвесторы в США снова начали ставить на укрепление российской валюты. Их чистая длинная позиция по фьючерсам на курс рубля вышла в плюс впервые с конца июня

Фото: John Gress / Reuters

Американские спекулятивные инвесторы вернулись к ставкам на укрепление рубля после двух месяцев игры против российской валюты. За последнюю отчетную неделю, завершившуюся во вторник, 5 сентября, их чистая длинная позиция по фьючерсам на курс рубля (торгуются на чикагской бирже CME) сменилась с отрицательной на положительную, следует из данных комиссии по фьючерсной торговле США (CFTC).

Количество длинных позиций по рублю увеличилось на 1978, до 5839 контрактов. Число коротких позиций тоже выросло, но не так сильно — на 1449, до 5353 контрактов. В результате чистая позиция составила 486 (против минус 43 неделей ранее).

«Медведи» на рынке фьючерсов на курс рубля в США доминировали десять недель подряд, с конца июня (а рекордная такая серия была в 2014 году — 19 недель). В июне рубль слабел до 59–60 руб. за доллар на фоне подготовки новых санкций США и ухудшающегося сальдо российского платежного баланса. В таком же диапазоне рубль торговался и почти весь август. Но в пятницу, 8 сентября, торги на Московской бирже закрылись уровнем 57,4 руб. за доллар. В понедельник, 11 сентября, рубль продолжил укрепление: по состоянию на 17:05 мск доллар подешевел на 17 коп., до 57,2 руб.

Один из факторов, почему спекулянты вновь ставят на рубль, — снижение инфляции, которое идет быстрее, чем ожидалось, объясняет руководитель операций на валютном и денежном рынке Металлинвестбанка Сергей Романчук. «Соответственно, разрыв между номинальными ставками и инфляцией становится очень большим. Высокие реальные ставки означают, что, скорее всего, ЦБ будет вынужден снижать ставку ускоренными темпами, что означает ускоренный рост стоимости российских долговых инструментов, — говорит он. — Это является фундаментальной основой, почему выгодно покупать российский долг в том или ином виде. Соответственно, для этого нужны рубли».

Хотя «таргет» Центробанка по инфляции составляет 4%, в августе рост цен замедлился до рекордных 3,3% в годовом выражении, а в сентябре инфляция может составить 3,1–3,3%, говорил министр экономического развития Максим Орешкин. Причем вовсе не факт, что потом инфляция будет ускоряться, отмечает Романчук: «Если многие верят в рубль, в краткосрочной перспективе это очень хорошо играет [в его пользу], курс укрепляется, что дополнительно снижает инфляцию за счет эффекта переноса валютного курса».

Риски, которые могли бы опустить курс рубля, уменьшились благодаря росту цены на нефть — этот фактор способен выправить ухудшающийся торговый баланс, добавляет Романчук. Кроме того, инвесторы в ближайшей перспективе готовы «посидеть в рубле» из-за слабеющего по отношению ко всем валютам доллара.

Благоприятная конъюнктура

Сальдо счета текущих операций в январе—августе составило $20,5 млрд, сообщил в понедельник Центробанк. С учетом того что в первые семь месяцев этого года оно находилось на уровне $21,7 млрд, получается, что в августе в России, как и в предыдущем месяце, наблюдался дефицит текущего счета платежного баланса в размере $1,2 млрд (в июле было минус $1,3 млрд). Положительный текущий счет в первой половине года помогал рублю быть более крепким.

«Определяющим стало увеличение профицита торгового баланса на $13,8 млрд, которое более чем в два раза превысило наращивание дефицита по другим статьям текущего счета. В условиях благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры рост объемов экспорта товаров был более существенным по сравнению с товарным импортом», — отметил регулятор.

Вывоз капитала в январе—августе достиг $12,1 млрд, но в августе, как следует из данных ЦБ, наблюдался его приток в размере $1 млрд. В целом в этом году экспортером капитала выступают банки, которые продолжают активно погашать свои внешние обязательства, отметил ЦБ. «Прочие сектора, напротив, обеспечили приток инвестиций в экономику в форме привлечения средств нерезидентов при заметном снижении спроса на иностранные активы», — указал регулятор.