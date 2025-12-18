 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Эстония заявила, что российские пограничники нарушили ее границу

Вчера утром трое российских пограничников примерно на 20 минут зашли на территорию Эстонии, а потом вернулись в Россию. Таллин ждет объяснений Москвы
Фото: Alexander Welscher / dpa / Global Look Press
Фото: Alexander Welscher / dpa / Global Look Press

Утром 17 декабря трое российских пограничников зашли на территорию Эстонии на востоке страны, сообщает ERR со ссылкой на главу эстонского МВД Игоря Таро.

Произошедшее было зафиксировано на видео, уточнил Таро. По данным Департамента полиции и погранохраны Эстонии (PPA), российские пограничники прибыли по реке Нарве к молу Васкнарвского порта, который частично находится на территории Эстонии, а частично — России. Они сошли на берег, пешком прошли по молу, пересекли контрольную линию, а затем вернулись. После этого они сели в судно и направились к российскому берегу.

Bloomberg со ссылкой на эстонские власти пишет, что пограничники пробыли на территории страны около 20 минут. Таро заявил, что нарушителей границы не успели задержать: «У нас нет возможности идти за ними вглубь территории России».

Эстония начала установку бункеров на границе с Россией
Политика
Фото:Estonian Centre for Defence Investments

Мотив российских пограничников не ясен, отметил глава эстонского МВД и сообщил, что на 18 декабря запланирована встреча представителей двух стран и Таллин ждет объяснений Москвы. ERR пишет, что эстонский МИД вызовет временного поверенного в делах посольства России.

РБК направил запрос в погранслужбу ФСБ России, Департамент полиции и погранохраны Эстонии, а также посольство России в Эстонии.

В мае 2024 года эстонское пограничное управление сообщило, что Россия убрала 24 из 50 буев, установленных на реке Нарве для разграничения территориальных вод двух стран. Буи устанавливают каждую весну, причем разметка ежегодно пересматривается в связи с изменением русла. В этом году Эстония несколько раз также обвиняла Россию в нарушении своего воздушного пространства, Москва это опровергала.

В середине декабря Эстония начала установку первых железобетонных бункеров на юго-восточном участке границы с Россией в рамках проекта «Балтийская линия обороны», с помощью которой страны Балтии намерены защититься от потенциальных атак. Президент России Владимир Путин не раз указывал, что у России нет никакого интереса — «ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного» — воевать со странами НАТО. В начале декабря он заявил, что Россия не собирается воевать с Европой, но если та начнет войну, то Москва готова «прямо сейчас».

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
При участии
Ольга Ваганова, Мария Васильева
Эстония пограничники пограничная служба нарушители границы Россия

