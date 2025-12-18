 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Литва отвергла «план Б» Бельгии финансировать Киев из российских активов

Сюжет
Военная операция на Украине
Гитанас Науседа
Гитанас Науседа (Фото: Yves Herman / Reuters)

Страны Евросоюза обязаны прийти к согласию насчет «репарационного кредита» Украине из российских активов на саммите 18–19 декабря, иного плана нет, заявил президент Литвы Гитанас Науседа. Его слова цитирует Politico.

«Мы должны найти решение сегодня или завтра. Это ответственность Европы, и только Европы, обеспечить удовлетворение потребностей Украины», — сказал Науседа.

Он подчеркнул, что страны ЕС не придут к согласию по «плану Б», предложенному Италией и Бельгией.

«План Б» предусматривает выпуск совместного кредита ЕС для помощи Украине в ближайшие годы. План подготовили Италия, Бельгия, Болгария и Мальта, он является альтернативой предложению Еврокомиссии финансировать республику из замороженных российских активов на сумму €210 млрд («репарационный кредит»).

Авторы альтернативного плана считают, что их проект представляет «значительно меньшие риски для решения финансовых потребностей Украины на основе кредитного механизма ЕС или переходных решений».

Премьер Бельгии связал коммунизм и поддержку репарационного кредита
Политика
Барт де Вевер

Саммит Евросоюза проходит в Брюсселе. Как сообщило Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника в ЕС, основной задачей на саммите является необходимость убедить Бельгию поддержать инициативу «репарационного кредита».

Бельгию, где в депозитарии хранится большинство замороженных активов, не устраивает план такого финансирования Украины. Премьер-министр Барт Де Вевер неоднократно заявлял, что королевство не хочет единолично нести ответственность за потенциальные судебные иски со стороны России, все эти риски должны быть разделены между странами ЕС.

16 декабря Politico сообщило, что ЕС предложил Бельгии три механизма компенсации, однако страна продолжает добиваться дополнительных гарантий. Перед саммитом ЕС Барт Де Вевер подчеркнул, что Бельгия не откажется от своих требований.

Науседа заявил, что Литва понимает опасения и готова участвовать в механизме по разделению рисков.

В Кремле считают любые действия с зарубежными активами России воровством и предупреждают о «серьезных последствиях».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Софья Полковникова
Литва Бельгия репарационный кредит

