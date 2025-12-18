ЦБ анонсировал иски к европейским банкам из-за активов России

Банк России заявил, что будет взыскивать с европейских банков ущерб из-за блокировки своих средств в Европе. Первый иск ранее уже был подан к бельгийскому депозитарию Euroclear. Москва считает меры против своих активов воровством

Фото: Андрей Любимов / РБК

Российский Центробанк из-за продолжения попыток ЕС осуществить незаконное изъятие активов России намерен взыскивать в российском арбитражном суде убытки с европейских банков. Об этом говорится в сообщении ЦБ.

«Банк России в соответствии с ранее заявленной позицией об обеспечении защиты своих интересов сообщает, что будет взыскивать с европейских банков в российском арбитражном суде убытки, обусловленные неправомерной блокировкой и использованием его активов, в объеме незаконно удерживаемых активов и упущенной выгоды», — заявил регулятор.

12 декабря Совет ЕС согласовал бессрочную заморозку российских активов. Речь идет о блокировке €210 млрд вместо голосований о ее продлении, которые должны были проводиться каждые полгода. В бельгийском депозитарии Euroclear лежит основная доля замороженных российских резервов, Брюссель выступает против изъятия этих средств.

В тот же день в Банке России подчеркнули, что механизмы использования российских средств являются «незаконными, противоречащими международному праву, в том числе нарушающими принципы суверенного иммунитета активов». ЦБ пообещал оспаривать изъятие средств «во всех доступных компетентных органах». Первым стал иск к бельгийскому депозитарию Euroclear, поданный Банком России в Арбитражный суд Москвы. По данным источников РБК, сумма претензий составляет почти 18,2 трлн руб., или около €196 млрд.

3 декабря Еврокомиссия одобрила два варианта финансирования Украины, один из которых предполагает использование замороженных российских резервов ЦБ в Евросоюзе и запрет на любой перевод этих средств обратно в Россию. Предполагается, что окончательное решение лидерами ЕС будет принято 18 декабря на саммите Евросовета. При этом Politico пишет, что европейские лидеры разделились на два лагеря из-за серьезных разногласий.

Главный спор касается источников средств: Германия, а также страны Северной и Восточной Европы поддерживают схему выдачи Украине кредита за счет российских активов. Против выступают Бельгия, Италия, Венгрия, Словакия, Болгария и Мальта. Брюссель и Рим предлагают альтернативный вариант — выпуск общеевропейского долга под гарантии бюджета ЕС.

В Бельгии, где хранится большая часть российских замороженных активов, опасаются, что в одиночку столкнутся с последствиями и исками от Москвы из-за экспроприации средств. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в свою очередь заверила Брюссель, что «риски разделит каждый» в ЕС.

Москва считает любые действия со своими зарубежными активами воровством и предупреждала о «серьезных последствиях».