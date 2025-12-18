Госдума приняла закон о квоте для нелокализованных такси Госдума приняла закон о квоте 25% для нелокализованных такси

Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Государственная дума в третьем чтении приняла поправки к закону о локализации такси. Законопроект предусматривает введение 25% квоты для самозанятых таксистов, работающих на нелокализованных автомобилях, следует из карточки законопроекта, опубликованного на сайте нижней палаты.

Согласно тексту законопроекта, самозанятые могут продолжать ездить на нелокализованных автомобилях до 1 января 2033 года. «Квота составляет 25 процентов от общего количества транспортных средств, сведения о которых внесены в региональный реестр легковых такси», — указано в тексте документа. Водители могут попасть под квоту при условии, что их автомобиль находится в собственности владельца более шести месяцев без привлечения к использованию третьих лиц.

Национальный совет такси (НСТ) поддержал изменения, сообщила РБК исполнительный директор ассоциации Наталия Лозинская. У самозанятых таксистов появилась возможность повторно ставить нелокализованные машины в реестр такси, если они выпадают по разным причинам — выход из лизинга или переезд водителя в другой регион.

«Поправка, дающая самозанятым право подрабатывать в такси не только по месту регистрации, обеспечивает перевозчикам в регионах возможность дополнительного заработка. А введенная квота 25% для нелокализованных автомобилей в реестре такси спасет тех водителей, чьи авто не попадают под требования закона о локализации», — отметила Лозинская.

Депутаты приняли закон о локализации такси 13 мая. Он должен вступить в силу с 1 марта 2026 года. Согласно закону, для легковых перевозок разрешается приобретать только автомобили с высокой степенью локализации (автомобили, произведенные в России. — РБК).