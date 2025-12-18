Госдума приняла закон о квоте для нелокализованных такси

Госдума приняла закон о квоте для нелокализованных таксиГосдума приняла закон о квоте 25% для нелокализованных такси
Государственная дума в третьем чтении приняла поправки к закону о локализации такси. Законопроект предусматривает введение 25% квоты для самозанятых таксистов, работающих на нелокализованных автомобилях, следует из карточки законопроекта, опубликованного на сайте нижней палаты.
Согласно тексту законопроекта, самозанятые могут продолжать ездить на нелокализованных автомобилях до 1 января 2033 года. «Квота составляет 25 процентов от общего количества транспортных средств, сведения о которых внесены в региональный реестр легковых такси», — указано в тексте документа. Водители могут попасть под квоту при условии, что их автомобиль находится в собственности владельца более шести месяцев без привлечения к использованию третьих лиц.
Национальный совет такси (НСТ) поддержал изменения, сообщила РБК исполнительный директор ассоциации Наталия Лозинская. У самозанятых таксистов появилась возможность повторно ставить нелокализованные машины в реестр такси, если они выпадают по разным причинам — выход из лизинга или переезд водителя в другой регион.
«Поправка, дающая самозанятым право подрабатывать в такси не только по месту регистрации, обеспечивает перевозчикам в регионах возможность дополнительного заработка. А введенная квота 25% для нелокализованных автомобилей в реестре такси спасет тех водителей, чьи авто не попадают под требования закона о локализации», — отметила Лозинская.
Депутаты приняли закон о локализации такси 13 мая. Он должен вступить в силу с 1 марта 2026 года. Согласно закону, для легковых перевозок разрешается приобретать только автомобили с высокой степенью локализации (автомобили, произведенные в России. — РБК).
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Экспертиза выявила изменение психического состояния Долиной при сделке
Де Вевер исключил использование активов России без выполнения условий Бельгии
Мосгорсуд отклонил жалобу защиты Чекалиных на продление домашнего ареста
Барщевский объявил об уходе с поста полпреда правительства в КС
Wildberries проработает запуск собственного онлайн-кинотеатра
Трамп назвал цели США в отношении Венесуэлы