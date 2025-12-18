 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Общество⁠,
0

Госдума приняла закон о квоте для нелокализованных такси

Госдума приняла закон о квоте 25% для нелокализованных такси
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Государственная дума в третьем чтении приняла поправки к закону о локализации такси. Законопроект предусматривает введение 25% квоты для самозанятых таксистов, работающих на нелокализованных автомобилях, следует из карточки законопроекта, опубликованного на сайте нижней палаты.

Согласно тексту законопроекта, самозанятые могут продолжать ездить на нелокализованных автомобилях до 1 января 2033 года. «Квота составляет 25 процентов от общего количества транспортных средств, сведения о которых внесены в региональный реестр легковых такси», — указано в тексте документа. Водители могут попасть под квоту при условии, что их автомобиль находится в собственности владельца более шести месяцев без привлечения к использованию третьих лиц.

Госдума предложила смягчить закон о локализации такси для самозанятых
Технологии и медиа
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Национальный совет такси (НСТ) поддержал изменения, сообщила РБК исполнительный директор ассоциации Наталия Лозинская. У самозанятых таксистов появилась возможность повторно ставить нелокализованные машины в реестр такси, если они выпадают по разным причинам — выход из лизинга или переезд водителя в другой регион.

«Поправка, дающая самозанятым право подрабатывать в такси не только по месту регистрации, обеспечивает перевозчикам в регионах возможность дополнительного заработка. А введенная квота 25% для нелокализованных автомобилей в реестре такси спасет тех водителей, чьи авто не попадают под требования закона о локализации», — отметила Лозинская.

Депутаты приняли закон о локализации такси 13 мая. Он должен вступить в силу с 1 марта 2026 года. Согласно закону, для легковых перевозок разрешается приобретать только автомобили с высокой степенью локализации (автомобили, произведенные в России. — РБК).

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Экспертиза выявила изменение психического состояния Долиной при сделке

Де Вевер исключил использование активов России без выполнения условий Бельгии

Мосгорсуд отклонил жалобу защиты Чекалиных на продление домашнего ареста

Барщевский объявил об уходе с поста полпреда правительства в КС

Wildberries проработает запуск собственного онлайн-кинотеатра

Трамп назвал цели США в отношении Венесуэлы
Авторы
Теги
Анастасия Карева, Полина Елисова Полина Елисова
Такси локализация легковые автомобили Госдума законопроект квота водители

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
Госдума во втором чтении приняла поправки к закону о локализации такси
Общество
Опрос выявил неготовность таксистов к закону о локализации машин
Бизнес
Власти поддержали квоты для личных нелокализованных машин таксистов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 18 декабря
EUR ЦБ: 94,15 (+0,34) Инвестиции, 15:39 Курс доллара на 18 декабря
USD ЦБ: 80,38 (+0,95) Инвестиции, 15:39
Простота и отсутствие вычурности: каким будет новый жилой дом от TATE РБК и TATE, 15:51
«Атланта Юнайтед» признала гол Миранчука лучшим в сезоне Спорт, 15:49
Ранние держатели продали биткоин уже на $300 млрд. Когда тренд изменится Крипто, 15:40
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:39
Нидерландский суд отказался отпустить Квинси Промеса из-под стражи Спорт, 15:35
Как легко решить пять главных проблем корпоративных автопарков РБК и Teboil PRO, 15:30
Что такое высокотехнологичная медпомощь и как она устроена в России Город, 15:24
Новый год — с новыми силами
Как правильно отдыхать?
Узнать на интенсиве
Дума приняла законопроект о самозапрете на азартные игры Общество, 15:23
Литва отвергла «план Б» Бельгии финансировать Киев из российских активов Политика, 15:21
Wylsacom оценил перспективы 5G в России
РАДИО
 Технологии и медиа, 15:21
Госдума приняла закон о квоте для нелокализованных такси Общество, 15:18
Бизнес попросил изменить эксперимент по маркировке детского питания Бизнес, 15:17
Шохин спрогнозировал снижение ставки до 15,5% еще в 2025 году Экономика, 15:16
Что добывают и производят в городах и провинциях Китая. Карта РБК и ВТБ, 15:15