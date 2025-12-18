Что такое высокотехнологичная медпомощь и как она устроена в России

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Что такое ВМП

Высокотехнологичная медицинская помощь (ВМП) — это сложные, дорогостоящие операции и диагностические процедуры, которые требуют самого современного оборудования и врачей с узкой специализацией. Это то, что спасает жизнь при тяжелых заболеваниях сердца, онкологии, травмах, патологиях нервной системы. В мире развитие ВМП зависит от моделей национальных систем здравоохранения, и в каждую страну этот сегмент приходит по-разному.

Глобально существуют три модели здравоохранения. Бюджетная система делает государство главным организатором и финансистом: львиная доля расходов покрывается из налогов (70%), а помощь оказывается бесплатно. В страховой модели ключевую роль играют частные и государственные страховые фонды: население охвачено обязательным медицинским страхованием, а государство регулирует рынок, но не доминирует в нем. У пациентов есть право выбора страховых компаний и поставщиков услуг при получении медицинской помощи. Рыночная модель, напротив, опирается на частное страхование и личные средства граждан — она создает высокую конкуренцию, но делает медицинскую помощь менее доступной. При такой системе государство обеспечивает медицинскими услугами в основном социально уязвимые категории граждан: безработных, инвалидов, престарелых, малоимущих.

Россия работает по смешанной модели. Здравоохранение финансируется сразу из нескольких источников: федерального и регионального бюджетов, а также за счет средств обязательного медицинского страхования (ОМС). По данным Минздрава, через систему ОМС проходит около 68% всех расходов на медицину, еще 32% обеспечивают бюджеты разных уровней. Охват населения ОМС достигает 98–99%, что делает систему одной из самых масштабных в мире.

Для ВМП это критически важно: пациент с тяжелым заболеванием не остается один на один с системой, его направляют в профильный центр, и в целом доступность высокотехнологичной помощи выросла за последние годы. Этому предшествовало масштабное финансирование: федеральные и региональные вложения позволили оснастить клиники современным оборудованием, обучить врачей, внедрить новые стандарты лечения. Многие вмешательства, которые раньше считались высокотехнологичными, стали рутинными и перешли в систему ОМС. Это повысило доступность для пациента — операции проводят не только федеральные центры, но и региональные больницы.

Как оказывают ВМП в Москве

По статистике департамента здравоохранения Москвы, касающейся работы высокотехнологичной медицинской помощи, в 2010 году московским пациентам ВМП оказывалась больше 33 тыс. раз. Из них порядка 2 тыс. случаев — в городских больницах. К 2024 году ситуация радикально изменилась. Благодаря росту доступности общее количество случаев предоставления ВМП выросло до 192 тыс. в год. Причем 65% из них (126 тыс.) были выполнены врачами городских клиник. Сегодня в Москве 32 городские больницы оказывают ВМП по 20 профилям — от сердечно-сосудистой хирургии до комбустиологии (лечение тяжелых ожогов).

На сегодняшний день в городе фактически выстроили сеть клиник нового поколения. Только за период 2024–2025 годов в московских больницах и поликлиниках появилось более 35 тыс. единиц нового оборудования: от тяжелой диагностической техники — КТ, МРТ, ангиографов, рентген-установок — до современных аппаратов УЗИ и эндоскопических систем. Одним из ключевых отличий этой волны модернизации стало то, что оборудование интегрировано в единую цифровую сеть — одну из крупнейших медицинских сетей такого класса в мире. Благодаря этому результаты диагностики хранятся в электронной карте и доступны врачам в онлайн-режиме, а пациенты могут быстро получать заключения без повторных визитов. Это сокращает время от первичного осмотра до постановки диагноза.

В результате в травматологии и ортопедии активно применяют роботические системы для эндопротезирования суставов. Технологии позволяют заранее моделировать ход вмешательства, планировать расположение имплантов и проводить операции максимально малотравматично. Это сокращает сроки восстановления: пациенты возвращаются к привычной жизни через 4–6 недель, тогда как раньше на реабилитацию уходило до полугода. В урологии в прошлом году проведено почти 1,2 тыс. лазерных и плазменных операций.

Роботическая хирургия развивается и в других направлениях, например в сфере онкологии. В 2024 году с помощью робот-ассистированных систем в Москве проведено около 2,2 тыс. операций — рост почти на 91% за год. Также в онкологии активно растет использование лучевой терапии, в том числе после открытия нового корпуса в клиническом центре «Коммунарка».

В нейрохирургии городские клиники используют малотравматичные методы лечения. Благодаря микрохирургическим техникам вмешательства проходят через минимальные разрезы, а сроки госпитализации сильно сокращаются.

Больших успехов удалось достичь и в области трансплантологии. На сегодняшний день операциями по трансплантации в городе занимаются четыре московских стационара. Только в Боткинской больнице провели уже 30 пересадок сердца, причем 14 — только в этом году. За семь лет сделано более 2 тыс. операций по пересадке органов и тканей.

Еще 15 лет назад такие вмешательства были редкими и доступными в ограниченном числе центров. Сегодня они стали частью повседневной практики московских больниц, которые по объему и качеству высокотехнологичной помощи сравнимы с ведущими зарубежными клиниками.

Как устроена мировая практика здравоохранения

Китай: быстрый рост системы и переход к единым стандартам

За последние два десятилетия Китай провел масштабную перестройку системы здравоохранения, что заметно отразилось на ключевых индикаторах. Детская смертность снизилась с 36,8 на тысячу новорожденных в 2000 году до 8,6 в 2018-м, приблизившись к уровню развитых стран. Ожидаемая продолжительность жизни выросла с 71,4 в 2000 году до 76,5 года в 2017 году. Расходы на здравоохранение увеличились с 4,5 до 6,7% ВВП.

Одним из ключевых решений стало создание в 2016 году единой системы медстрахования, которая охватила практически всех жителей страны независимо от места проживания. Однако покрытие расходов остается ограниченным: не менее трети стоимости лечения пациенты оплачивают самостоятельно, что заметно выше, чем в странах Европы и США. Большая часть страховки компенсирует стационарную помощь, поэтому в стране один из самых высоких уровней госпитализаций на 1 тыс. жителей.

Китай активно развивает инфраструктуру: количество коек в частном секторе выросло с 6 до 22%, растут расходы на модернизацию учреждений и оснащение оборудованием. Удовлетворенность системой также увеличивается: в период 2013–2015 годов на выборочной совокупности 15 969 человек (мужчины — 50,6%, женщины — 49,4%, средний возраст — 52 года) был выявлен рост степени удовлетворенности населения национальной системой здравоохранения (в 2015 году на 3,5 балла выше, чем в 2013-м).

При этом сохраняется ряд системных вызовов. В сельских районах доступ к первичной помощи ограничен: около 40% жителей не имеют регулярного доступа к медуслугам. На 1 тыс. населения — менее двух врачей, что заметно ниже, чем в Европе или России. Остается значительным разрыв между городом и сельской местностью, а также сильная нагрузка на амбулаторное звено.

Вектор развития КНР — дальнейшая интеграция частной медицины, развитие профилактики, обновление материальной базы и расширение страхового покрытия. Это постепенно формирует более однородную модель доступа к высокотехнологичной помощи, хотя региональные различия все еще велики.

США: высокий уровень технологий и высокая цена доступа

США традиционно остаются одним из мировых лидеров по внедрению медицинских технологий и объему инвестиций в здравоохранение. Расходы на систему составляют 20,7% ВВП, что значительно выше, чем в большинстве развитых стран. Однако модель остается фрагментированной: сочетание государственных программ (Medicare, Medicaid), частного страхования и прямых расходов пациента приводит к тому, что доступ к медицинским услугам существенно различается между группами населения.

Система управляется децентрализованно: имеются федеральные и региональные регуляторы, а значительная доля функций — у частных компаний. Американские клиники, особенно крупные университетские госпитали, являются ключевыми центрами разработки и внедрения новых технологий, включая роботизированную хирургию, генетическую диагностику и сложные методы ВМП.

За последние десятилетия в США неоднократно предпринимались попытки реформирования. Наиболее ощутимые изменения произошли в период принятия закона Affordable Care Act, более известного как Obamacare (2011–2014), который расширил доступ к страховкам и усилил защиту прав пациентов. Позднейшие реформы позволили гражданам выбирать более дешевые краткосрочные страховые планы, что снизило финансовую нагрузку, но одновременно увеличило разрыв в объемах покрываемых услуг.

Ключевые системные трудности остаются неизменными. В стране нет универсального страхования, а стоимость медицинской страховки высока — около $1 тыс. в год для среднего плана, а расходы «из кармана» остаются одними из самых высоких среди развитых экономик. Это приводит к тому, что часть населения избегает обращений даже при необходимости.

Несмотря на это, уровень клинической базы, кадровые ресурсы и масштаб исследований делают американскую систему одной из наиболее технологичных в мире. Однако доступность высокотехнологичной помощи напрямую зависит от страховой модели пациента — это ключевое отличие от большинства европейских систем.