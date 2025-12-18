 Перейти к основному контенту
Экономика⁠,
0

Шохин спрогнозировал снижение ставки до 15,5% еще в 2025 году

Александр Шохин
Александр Шохин (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Центральный банк России 19 декабря может более существенно снизить ключевую ставку, чем прогнозировали ранее — до 15,5% годовых, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин в интервью телеканалу НТВ.

Снижение ключевой ставки должно произойти не на 0,5, а на 1 п.п., поскольку инфляция в конце года начала снижаться более быстрыми темпами, чем предрекали аналитики, считает Шохин. Если в сентябре ожидалось, что инфляция составит 7–7,5%, то сейчас она оценивается на уровне ниже 6%.

При инфляции около 6% ставка 16,5% выглядит завышенной, поэтому снижение на процентный пункт считается достаточно скромным шагом навстречу замедлению инфляции. В этих условиях, по мнению Шохина, возможно и более сильное снижение ставки.

Шохин прогнозирует, что ключевая ставка будет снижена на последнем заседании Центрального банка в 2025 году.

Как ЦБ четвертый раз подряд снизил ключевую ставку. Инфографика
Финансы

19 декабря состоится заседание совета директоров Банка России, посвященное ключевой ставке (КС).

На последнем заседании 24 октября совет директоров регулятора принял решение снизить ключевую ставку до 16,5%. Это решение ЦБ стало четвертым подряд смягчением денежно-кредитной политики. Цикл снижения ставки начался с заседания в июне, когда регулятор принял решение опустить ключевую ставку с 21 до 20% годовых, затем в июле ставку понизили до 18%, а в сентябре — до 17% годовых.

Экспертиза выявила изменение психического состояния Долиной при сделке

Де Вевер исключил использование активов России без выполнения условий Бельгии

Мосгорсуд отклонил жалобу защиты Чекалиных на продление домашнего ареста

Барщевский объявил об уходе с поста полпреда правительства в КС

Wildberries проработает запуск собственного онлайн-кинотеатра

Трамп назвал цели США в отношении Венесуэлы
