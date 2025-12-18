Шохин спрогнозировал снижение ставки до 15,5% еще в 2025 году
Центральный банк России 19 декабря может более существенно снизить ключевую ставку, чем прогнозировали ранее — до 15,5% годовых, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин в интервью телеканалу НТВ.
Снижение ключевой ставки должно произойти не на 0,5, а на 1 п.п., поскольку инфляция в конце года начала снижаться более быстрыми темпами, чем предрекали аналитики, считает Шохин. Если в сентябре ожидалось, что инфляция составит 7–7,5%, то сейчас она оценивается на уровне ниже 6%.
При инфляции около 6% ставка 16,5% выглядит завышенной, поэтому снижение на процентный пункт считается достаточно скромным шагом навстречу замедлению инфляции. В этих условиях, по мнению Шохина, возможно и более сильное снижение ставки.
Шохин прогнозирует, что ключевая ставка будет снижена на последнем заседании Центрального банка в 2025 году.
19 декабря состоится заседание совета директоров Банка России, посвященное ключевой ставке (КС).
На последнем заседании 24 октября совет директоров регулятора принял решение снизить ключевую ставку до 16,5%. Это решение ЦБ стало четвертым подряд смягчением денежно-кредитной политики. Цикл снижения ставки начался с заседания в июне, когда регулятор принял решение опустить ключевую ставку с 21 до 20% годовых, затем в июле ставку понизили до 18%, а в сентябре — до 17% годовых.
