Шохин спрогнозировал снижение ставки до 15,5% еще в 2025 году

Александр Шохин (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Центральный банк России 19 декабря может более существенно снизить ключевую ставку, чем прогнозировали ранее — до 15,5% годовых, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин в интервью телеканалу НТВ.

Снижение ключевой ставки должно произойти не на 0,5, а на 1 п.п., поскольку инфляция в конце года начала снижаться более быстрыми темпами, чем предрекали аналитики, считает Шохин. Если в сентябре ожидалось, что инфляция составит 7–7,5%, то сейчас она оценивается на уровне ниже 6%.

При инфляции около 6% ставка 16,5% выглядит завышенной, поэтому снижение на процентный пункт считается достаточно скромным шагом навстречу замедлению инфляции. В этих условиях, по мнению Шохина, возможно и более сильное снижение ставки.

Шохин прогнозирует, что ключевая ставка будет снижена на последнем заседании Центрального банка в 2025 году.

19 декабря состоится заседание совета директоров Банка России, посвященное ключевой ставке (КС).

На последнем заседании 24 октября совет директоров регулятора принял решение снизить ключевую ставку до 16,5%. Это решение ЦБ стало четвертым подряд смягчением денежно-кредитной политики. Цикл снижения ставки начался с заседания в июне, когда регулятор принял решение опустить ключевую ставку с 21 до 20% годовых, затем в июле ставку понизили до 18%, а в сентябре — до 17% годовых.