Госдума приняла закон об отмене ежегодной подачи деклараций чиновниками
Госдума в третьем чтении приняла законопроект, который снимает с госслужащих обязанность ежегодно подавать декларации о доходах, следует из базы данных нижней палаты российского парламента.
Пакет поправок предусматривает, что чиновники будут подавать декларации при наличии для этого конкретных оснований. Госслужащие будут подавать декларации о своих расходах, а также расходах супруги и несовершеннолетних детей, если была куплена недвижимость, транспорт, ценные бумаги, цифровые финансовые активы, цифровая валюта, и если сумма сделки превысила общий доход членов семьи за три последних года.
Также сохраняется обязанность госслужащим подавать декларации при назначении на должность или в течение четырех месяцев после этого, если предоставление сведений в момент назначения невозможно. Это распространяется в том числе на случаи перевода из одного органа власти в другой.
В случае принятия новые нормы вступят в силу 1 января 2026 года.
Законопроект внесла 10 декабря группа депутатов во главе с председателем думского комитета по безопасности Валерием Пискаревым («Единая Россия»), меньше чем через неделю его приняли в первом чтении.
Материал дополняется.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Экспертиза выявила изменение психического состояния Долиной при сделке
Де Вевер исключил использование активов России без выполнения условий Бельгии
Мосгорсуд отклонил жалобу защиты Чекалиных на продление домашнего ареста
Барщевский объявил об уходе с поста полпреда правительства в КС
Wildberries проработает запуск собственного онлайн-кинотеатра
Трамп назвал цели США в отношении Венесуэлы