Госдума приняла закон об отмене ежегодной подачи деклараций чиновниками

Фото: Андрей Любимов / РБК

Госдума в третьем чтении приняла законопроект, который снимает с госслужащих обязанность ежегодно подавать декларации о доходах, следует из базы данных нижней палаты российского парламента.

Пакет поправок предусматривает, что чиновники будут подавать декларации при наличии для этого конкретных оснований. Госслужащие будут подавать декларации о своих расходах, а также расходах супруги и несовершеннолетних детей, если была куплена недвижимость, транспорт, ценные бумаги, цифровые финансовые активы, цифровая валюта, и если сумма сделки превысила общий доход членов семьи за три последних года.

Также сохраняется обязанность госслужащим подавать декларации при назначении на должность или в течение четырех месяцев после этого, если предоставление сведений в момент назначения невозможно. Это распространяется в том числе на случаи перевода из одного органа власти в другой.

В случае принятия новые нормы вступят в силу 1 января 2026 года.

Законопроект внесла 10 декабря группа депутатов во главе с председателем думского комитета по безопасности Валерием Пискаревым («Единая Россия»), меньше чем через неделю его приняли в первом чтении.

Материал дополняется.