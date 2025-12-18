Wylsacom оценил перспективы 5G в России

Технически начать использование 5G можно в 2026 году, но рынок сотовых операторов «сейчас не в лучшей форме» и его участникам тяжело поддерживать текущую инфраструктуру и вкладывать деньги в развитие новой, считает блогер

Валентин Петухов (Wylsacom) (Фото: Владимир Андреев / РБК)

В России запуск спутниковой связи пятого поколения — 5G — зависит не только от технологического суверенитета, но и от возможностей сотовых операторов, которые пока ограничены, заявил блогер Валентин Петухов (Wylsacom) в программе «Таманцев. В итоге» на Радио РБК.

«Технически мы с 2026 года, наверное, созреем, частоты откроют, и 5G будет доступен. Но захотят ли операторы инвестировать в эту технологию прямо завтра? У меня большой вопрос», — сказал он.

Говоря о технологическом суверенитете, Wylsacom отметил, что зависимость от зарубежных партнеров остается одной из уязвимых точек. «Я думаю, что было бы правильно, конечно, создавать какие-то совместные предприятия и делать это именно через такой механизм. Не знаю, насколько это будет рентабельно, потому что рынок сотовых операторов сейчас не в лучшей форме. Им тяжело и поддерживать текущую инфраструктуру, и вкладывать деньги в развитие, а все-таки 5G — это прям новое оборудование», — добавил он.

Внедрение 5G в России остается на стадии пилотных проектов и подготовки. Первые в России испытания демонстратора системы спутниковой связи пятого поколения были проведены в мае 2025 года. Замглавы Минцифры Дмитрий Угнивенко ранее заявлял, что тестовые зоны сетей мобильной связи 5G появятся в России до 2030 года в каждом субъекте страны.

В августе Минцифры представило список требований для спутниковых операторов при организации связи 5G. Среди прочего ведомство предложило обязать их устанавливать на наземных станциях оборудование для отслеживания трафика 5G-устройств. В Минцифры считают, что при прямом подключении 5G-устройств к иностранным спутниковым сетям появится канал связи, который будет невозможно контролировать, что, в свою очередь, создаст потенциальную угрозу национальной безопасности.